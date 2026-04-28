CENTCOM, İran ablukasını delmeye çalışan gemiye operasyon düzenledi

28.04.2026 21:28
ABD Merkez Komutanlığı, Arap Denizi’nde tansiyonu yükselten bir operasyona imza attı. İran limanlarına yönelik uygulanan ablukayı ihlal ettiği şüphesiyle takibe alınan bir ticari gemiye, ABD Deniz Piyadeleri tarafından helikopterle indirme yapıldı. Operasyonun nefes kesen görüntülerini dünya kamuoyuyla paylaşan CENTCOM, bölgedeki ambargo kurallarının tavizsiz uygulanmaya devam edeceğini duyurdu.

ARAP DENİZİ’NDE SICAK SAATLER

CENTCOM tarafından yapılan açıklamaya göre olay, bugün sabahın erken saatlerinde Arap Denizi’nde meydana geldi. 31. Deniz Piyade Sefer Kuvveti'ne bağlı ABD Deniz Piyadeleri, İran limanlarına yönelik ambargoyu delmeye çalıştığından şüphelenilen "M/V Blue Star III" isimli ticari gemiye yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

HELİKOPTERLE İNDİRME YAPILDI

Yayınlanan görüntülerde, ABD özel kuvvetlerinin helikopterle ticari geminin güvertesine iniş yaptığı ve kontrolü ele aldığı görüldü. Gemi içinde kapsamlı bir arama yapan Amerikan askerleri, mürettebatı ve geminin varış rotasını sorguladı.

ARAMA SONRASI SERBEST BIRAKILDI

Yapılan incelemelerin ardından geminin rotasının bir İran limanına uğramayacağının ve yükünün abluka kurallarına uygun olduğunun doğrulanması üzerine, M/V Blue Star III serbest bırakıldı. CENTCOM, operasyonun ardından şu açıklamayı yaptı:

"ABD kuvvetleri, Orta Doğu genelinde ablukayı tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Şimdiye kadar kurallara uyumu sağlamak adına toplam 39 gemi rotasından saptırılarak yeniden yönlendirildi."

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANDI

ABD’nin İran limanlarına yönelik sıkı ablukası sürerken, bu tür operasyonların deniz trafiğindeki gerilimi artırdığı gözleniyor. Pentagon, bölgedeki stratejik su yollarında denetimlerin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Mali’de ele geçirilen üste dikkat çeken anlar askerler Tranformers izledi Mali’de ele geçirilen üste dikkat çeken anlar; askerler Tranformers izledi
Eskişehir’de atık su arıtma tesisinde çıkan yangın söndürüldü Eskişehir'de atık su arıtma tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar “Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar
Akaryakıta çifte zam Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
Emekli öğretmenin evine giden yakınları donup kaldı Emekli öğretmenin evine giden yakınları donup kaldı

21:38
Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den CHP’ye geçti
Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti
21:24
Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
20:41
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
20:40
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
19:48
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
19:46
Ateşkesi hiç umursamıyorlar İsrail’den skandal Lübnan talimatı
Ateşkesi hiç umursamıyorlar! İsrail'den skandal Lübnan talimatı
19:13
Okul saldırısında ölen Belinay’ın babası: Son bir ayında hep cennetten bahsederdi
Okul saldırısında ölen Belinay'ın babası: Son bir ayında hep cennetten bahsederdi
19:10
Adem Soytekin’den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
19:07
Japon otomotiv Honda, İzmir’de üretime başladı
Japon otomotiv Honda, İzmir'de üretime başladı
18:40
Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu
Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu
17:50
İçişleri’ndeki toplantının ardından Ankara’da madenciler eylemlerini sonlandırdı
İçişleri'ndeki toplantının ardından Ankara'da madenciler eylemlerini sonlandırdı
Advertisement
