CENTCOM, İran ablukasını delmeye çalışan gemiye operasyon düzenledi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına uygulanan ablukayı ihlal ettiğinden şüphelenilen bir ticari gemiye operasyon düzenlendiğini duyurdu. Deniz piyadelerinin gemiye indiği anlara ait görüntüler paylaşılırken, bölgedeki ablukaya yönelik kararlılık mesajı verildi.

ARAP DENİZİ’NDE SICAK SAATLER

CENTCOM tarafından yapılan açıklamaya göre olay, bugün sabahın erken saatlerinde Arap Denizi’nde meydana geldi. 31. Deniz Piyade Sefer Kuvveti'ne bağlı ABD Deniz Piyadeleri, İran limanlarına yönelik ambargoyu delmeye çalıştığından şüphelenilen "M/V Blue Star III" isimli ticari gemiye yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

HELİKOPTERLE İNDİRME YAPILDI

Yayınlanan görüntülerde, ABD özel kuvvetlerinin helikopterle ticari geminin güvertesine iniş yaptığı ve kontrolü ele aldığı görüldü. Gemi içinde kapsamlı bir arama yapan Amerikan askerleri, mürettebatı ve geminin varış rotasını sorguladı.

ARAMA SONRASI SERBEST BIRAKILDI

Yapılan incelemelerin ardından geminin rotasının bir İran limanına uğramayacağının ve yükünün abluka kurallarına uygun olduğunun doğrulanması üzerine, M/V Blue Star III serbest bırakıldı. CENTCOM, operasyonun ardından şu açıklamayı yaptı:

"ABD kuvvetleri, Orta Doğu genelinde ablukayı tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Şimdiye kadar kurallara uyumu sağlamak adına toplam 39 gemi rotasından saptırılarak yeniden yönlendirildi."

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANDI

ABD’nin İran limanlarına yönelik sıkı ablukası sürerken, bu tür operasyonların deniz trafiğindeki gerilimi artırdığı gözleniyor. Pentagon, bölgedeki stratejik su yollarında denetimlerin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.