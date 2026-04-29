Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

29.04.2026 14:20
Bursa’da genç avukat Hatice Kocaefe, ablasının 5 milyon liralık alacak davasını geri çekmediği için tehdit eden kişi tarafından silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırı anına ait görüntülerde ise iki kardeşin babalarıyla birlikte yürüdükleri sırada araçtan açılan ateşle vurulup yere düştükleri görüldü.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ablasının 5 milyonluk plastik meyve kasası alacağına ilişkin açtığı davayı geri çekmeyince canından olan avukatın öldürülme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saldırı anına ait görüntülerde iki kız kardeşin babaları ile birlikte depodan yola doğru yürüdükleri sırada bir otomobilin içinden açılan ateş neticesi vurulup yere düştükleri görülüyor.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, çiftçilikle uğraşan emekli elektrik mühendisi Rahmi Kocaefe'nin 4 çocuğundan ikisi olan kızları babalarından devraldıkları meyve yetiştiriciliği işini kısa sürede geliştirdi. Geçtiğimiz yıl aynı köyde bulunan H.Ç' den 1 milyonluk meyve alan alan abla Elif Ç. borcu kısa sürede ödeyip kapadı. Buna karşılık H.Ç. de Elif Ç.'den 5 milyonluk meyve kasası satın aldı ancak bu borcu ödemedi. Bunun üzerine ailenin avukat olan küçük kızı Hatice Kocaefe ablasından aldığı vekalet ile H.Ç.'ye dava açtı. Eline icra kağıtları ulaşan H.Ç. abla Elif Ç. ile avukat kardeşi Hatice Kocaefe'yi arayarak davayı geri çekmelerini istedi. Abla kardeş davayı geri çekmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine H.Ç. iki kardeşi ayaklarından vurmakla tehdit etti.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR 

Dün akşam saatlerinde bir araçla depo civarında dolaştığı tespit edilen H.Ç. abla kardeş depodan çıkıp yola doğru yürüdükleri sırada aracıyla önlerinde durarak ateş etti. Elif Ç. diz kapağından, Avukat Hatice Kocaefe'de göğsüne isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı. Olayın zanlısı kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 112 ambulansıyla 2 kız kardeşi hastaneye götürdü. Hatice Kocaefe yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken abla Elif Ç.'nin diz kapağının parçalandığı belirtildi.

SALDIRI ANI ANBEAN KAMERADA 

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ulkenin civisi cikmista bizim haberimiz yokmus 13 1 Yanıtla
  • serdar ozkucuk serdar ozkucuk:
    Yasalar ve cezalar mağduru değil de suçluyu koruduğu sürece daha çok canlar yitip gider. Bu kafayla nereye kadar bilemiyorum Allah rahmet etsin. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 14:43:49. #7.12#
