İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp

29.04.2026 14:41
İBB’ye yönelik davanın Silivri’de görülen 29. duruşmasında tansiyon yükseldi. İtirafçı Adem Soytekin’in cezaevi aracında sözlü tacize uğradığı iddiası mahkeme salonunu karıştırdı. İddialara sert çıkan Ekrem İmamoğlu, ayağa kalkarak "Bu söylenenler çok ayıp, hepimiz zan altında bırakılıyoruz” dedi ve Soytekin'e tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk davasının 29. celsesi Silivri’de devam ederken, itirafçı Adem Soytekin’in savunması sırasında gerginlik yaşandı. Soytekin’in avukatı Simge Büyük, müvekkilinin geçtiğimiz hafta cezaevi aracında sözlü tacize uğradığını ve ağır hakaretlere maruz kaldığını öne sürdü. Büyük, olaya ilişkin tutanaklarda eksiklikler bulunduğunu savundu.

AVUKATLARDAN USUL ELEŞTİRİSİ

Savunmalar sırasında söz alan avukat Serkan Günel ise dosyadaki belgelerde tehdit unsuruna rastlamadıklarını belirtti. Günel, yargılama sürecini eleştirerek Soytekin’e ayrılan sürenin daha dengeli kullanılabileceğini ifade etti.

"HEPİMİZ ZAN ALTINDA BIRAKILIYORUZ"

Mahkeme başkanının talebiyle konuşan Adem Soytekin, cezaevi aracında yaşandığını iddia ettiği tartışmayı sansürleyerek aktardı. Soytekin, "Küfür içerikli ifadeler var. Bu küfürlerin ailem tarafından duyulması, benim ailem ile karşı tarafın ailesi arasında husumete yol açabilir. Bu nedenle sansürleyerek anlatmak istiyorum. Kapki bana ‘Bu sürecin filmini çekeceğiz, sen de rolünü oynar mısın?’ dedi. Ben de ‘Hayır’ dedim ve konu kapandı. Akşam cezaevine giderken tek bir araca bindik. Kapki, yanındakilere dönerek, ‘Adem’e film çekeceğimizi söyledim’ dedi. Bunun üzerine Buğra Gökce de bana küfür etti" dedi.

Bu sırada Ekrem İmamoğlu, iddialara tepki göstererek ayağa kalktı ve “Bu söylenenler çok ayıp, hepimiz zan altında bırakılıyoruz” sözleriyle Soytekin’e çıkıştı. Salondaki tansiyonun yükselmesi üzerine mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

KAPKİ: YALAN BEYAN

İddiaların odağındaki Murat Kapki ise mahkemede söz alarak Soytekin’in beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Kapki, olayın yanlış anlaşıldığını belirtti.

TUTANAKTA KÜFÜRLEŞME DETAYLARI YER ALDI

21 Nisan akşamı cezaevi ring aracında yaşanan tartışmaya ilişkin hazırlanan tutanakta, araç içerisinde küfürlü konuşmaların yükseldiği kaydedildi. Cumhuriyet'tin aktardığı tutanakta, Soytekin’in diğer tutuklulara sert tepki gösterdiği, taraflar arasında karşılıklı sözlü tartışma yaşandığı bilgisi yer aldı. Kapki’nin ortamı yatıştırmaya çalıştığı ancak tartışmanın devam ettiği de kayıtlara geçti.

Belgelere yansıyan bilgilere göre; araç komutanı tarafından yapılan incelemede Adem Soytekin'in araçtaki diğer tutuklulara yönelik tepki gösterdiği belirlendi. Diğer tutukluların Soyteki'ne "Kendi aramızda şakalaşıyoruz. Seninle ilgili bir durum yok" şeklinde cevap verdiği ancak tartışmanın dinmediği görüldü.

Tutanakta yer alan beyanlara göre Sotyekin, kendisine yönelik olduğunu düşündüğü ifadeler için "O... çocuğu kelimesinin şakası mı olur! Bunu diyen o... çocuğudur. Dışarıda olsak ağzını burnunu kırarım" diyerek sert tepki gösterdi. Buna karşılık Murat Kapki'nin, "Sen yanlış anladın Adem, sana denilmedi o kelime, özür dilerim" dediği ancak Soytekin'in "S... git ya" şeklinde küfür ederek karşılık vermeye devam ettiği kayıtlara geçti. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Herşey çok güzel oldu ama Silivride 8 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
