A Milli Takım'ın Avustralya maçı ilk 11'i belli oldu - Son Dakika
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A Milli Takım'ın Avustralya maçı ilk 11'i belli oldu

A Milli Takım\'ın Avustralya maçı ilk 11\'i belli oldu
14.06.2026 05:40
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 07.00'DE

BC Place Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 07.00'de başlayacak. Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonundan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Karşılaşmada Peru Futbol Federasyonundan Kevin Ortega, dördüncü hakem olacak.

İLK 11'LER

Avustralya: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Toure, Irankunda.

TürkiyeUğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Barış, Kerem Aktürkoğlu.

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA

Uzun süren Dünya Kupası hasretine son veren Türkiye, 24 yıl sonra organizasyonda bir maça çıkacak. Milliler, Avustralya maçıyla grup mücadelesine başlayacak.

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Son Dakika Dünya Kupası A Milli Takım'ın Avustralya maçı ilk 11'i belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Takım'ın Avustralya maçı ilk 11'i belli oldu - Son Dakika
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