İmalatçı ve ihracatçıya kurumlar vergisi indirimi: Yüzde 9

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.04.2026 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kurumlar Vergisi'ni imalatçılar, ihracatçılar için yüzde 9'a düşürüyoruz. Hem sanayicimizi, ihracatçımızı destekleyecek hem de ülkeyi yatırımlar açısından özellikle imalat sanayi için çok cazip hale getirecek bir program" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Yılmaz, "Küresel düzeyde belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemde istikrarını koruyan güvenli bir ülke olarak Türkiye, tüm dünyada yatırımları ve nitelikli insan gücünü, karar alma merkezlerini cezbetmeye dönük inisiyatif aldı. Yeni bir paket açıkladık. Bu paketle ilgili çalışmaları hızla hayata geçireceğiz. Türkiye'ye küresel finanstan daha fazla pay almak, İstanbul Finans Merkezi'ni daha etkili hale getirmek, bir taraftan hem içerideki yatırımcılar hem tüm dünyadan yatırımcılar için doğrudan yatırımı (FDI) yükseltmek; bu anlamda radikal bir tedbirimiz var. Kurumlar Vergisi'ni imalatçılar, ihracatçılar için yüzde 9'a düşürüyoruz. Çok önemli adım. Hem sanayicimizi, ihracatçımızı destekleyecek hem de ülkeyi yatırımlar açısından özellikle imalat sanayi için çok cazip hale getirecek bir program. Türkiye'ye çok şey kazandıracağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’i karakola şikayet ettiler Nedeni bomba Osimhen'i karakola şikayet ettiler! Nedeni bomba
Diyarbakır seferber oldu, minik Yazgül uyurken bulundu Diyarbakır seferber oldu, minik Yazgül uyurken bulundu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Macron’a sert tepki: Gereksiz bir cüretkarlıkta olduğunu görüyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki: Gereksiz bir cüretkarlıkta olduğunu görüyoruz
Sinan Burhan’dan Mustafa Balbay’a: Özkan Yalım ile Adnan Menderes bir mi Sinan Burhan'dan Mustafa Balbay'a: Özkan Yalım ile Adnan Menderes bir mi?
İngiltere’nin Washington Büyükelçisi’nden tartışma yaratacak İsrail çıkışı İngiltere’nin Washington Büyükelçisi’nden tartışma yaratacak İsrail çıkışı
Yılda bir kez çıkıyor, binbir derde şifa oluyor Yılda bir kez çıkıyor, binbir derde şifa oluyor

14:32
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
14:20
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
14:04
Arda Güler’den 1000 öğrenciye sürpriz Beğeni yağıyor
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 15:33:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.