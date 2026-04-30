İran riyali çakıldı! Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü - Son Dakika
İran riyali çakıldı! Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü

İran riyali çakıldı! Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü
30.04.2026 06:55
İran riyali dolar karşısında 1,8 milyon seviyesine gerileyerek tarihi dip seviyeyi gördü. Savaş sırasında görece sabit kalan kur, ateşkes sonrası hızla değer kaybetti. Uzmanlar, riyaldeki düşüşün enflasyonu artıracağını belirtirken, ABD’nin devam eden ablukasının petrol gelirlerini azaltarak İran ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da derinleştirdiğine dikkat çekiyor.

İran’ın ulusal para birimi riyal, dolar karşısında 1,8 milyon seviyesine gerileyerek tarihi dip seviyesini gördü. ABD ve İsrail ile süren savaşın ardından ilan edilen ateşkese rağmen, ekonomik baskı İran’da etkisini artırmaya devam ediyor.

SAVAŞTA SABİT KALDI, ATEŞKES SONRASI ÇÖKTÜ

28 Şubat’ta başlayan savaş sürecinde riyal, sınırlı ticaret ve ithalat nedeniyle görece stabil kalmıştı. Ancak son iki günde hızla değer kaybeden para birimi, çarşamba günü itibarıyla rekor seviyeye geriledi.

ENFLASYON DALGASI KAPIDA

Uzmanlar, riyaldeki sert düşüşün ülkede enflasyonu daha da artıracağı uyarısında bulunuyor. İran’da gıda, ilaç, elektronik ve ham madde gibi birçok temel ürünün ithalata bağlı olması, dolar kurundaki yükselişin doğrudan fiyatlara yansımasına neden oluyor.

ABD ABLUKASI EKONOMİYİ SIKIŞTIRIYOR

Her ne kadar ateşkes yürürlükte olsa da ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası ekonomik baskıyı artırıyor. Petrol sevkiyatlarının engellenmesi, İran’ın en önemli gelir kaynaklarından biri olan petrol ihracatını ciddi şekilde sekteye uğratıyor.

Uzmanlara göre, döviz gelirindeki daralma ve ticaretin aksaması, İran ekonomisinde krizin daha da derinleşmesine yol açabilir.

Son Dakika İran İran riyali çakıldı! Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İran riyali çakıldı! Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü - Son Dakika
