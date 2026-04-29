İngiliz edebiyatının en eski şiirlerinden "Caedmon'un İlahisi"nin kayıp nüshası, İtalya'da bulundu - Son Dakika
İngiliz edebiyatının en eski şiirlerinden "Caedmon'un İlahisi"nin kayıp nüshası, İtalya'da bulundu

29.04.2026 12:17
İngiliz edebiyatının en eski şiirlerinden biri kabul edilen "Caedmon'un İlahisi (Caedmon's Hymn)" adlı eserin kayıp kopyası, İtalya'nın başkenti Roma'da bulundu.

İngiliz edebiyatının en eski şiirlerinden biri kabul edilen "Caedmon'un İlahisi (Caedmon's Hymn)" adlı eserin kayıp kopyası, İtalya'nın başkenti Roma'da bulundu.

Guardian gazetesinin haberine göre, Trinity College Dublin bünyesindeki akademisyenler Elisabetta Magnanti ve Mark Faulkner, İngiliz edebiyatının bilinen en eski şiirlerinden biri kabul edilen "Caedmon'un İlahisi"nin kayıp nüshasını Roma Ulusal Merkez Kütüphanesinde ortaya çıkardı.

Yaklaşık 1200 yıllık olduğu değerlendirilen el yazmasının, 7. yüzyılda yaşamış çoban Caedmon'a atfedilen şiiri içerdiği ve metnin 800-830 yıllarında İtalya'nın kuzeyinde bir keşiş tarafından yazıya geçirildiği belirtildi.

Akademisyenler, eserin, 5. ile 11. yüzyıllar arasında Anglosaksonlar tarafından kullanılan ve modern İngilizceden hem kelime haznesi hem de dil yapısı açısından büyük farklılıklar gösteren Eski İngilizce ile kaleme alındığını aktardı.

Faulkner, Cambridge ve St. Petersburg'da bulunan diğer iki nüshadaki metnin Latince yazıldığını, Eski İngilizce ifadelerin ise yalnızca sayfa kenarlarında veya sonlarında yer aldığını belirterek, Roma'da bulunan kopyanın bu yönüyle farklılaştığını ve metnin ana gövdesinde Eski İngilizceye yer vermesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.

"İngiliz tarihinin babası" olarak bilinen Orta Çağ tarihçisi Bede'in 8. yüzyılda kaleme aldığı "İngiliz Halkının Kilise Tarihi" adlı esere göre, 7. yüzyılda İngiltere'deki Whitby Manastırı'nda yaşamış sığır çobanı Caedmon, Tanrı'ya övgüler içeren bu şiiriyle İngiliz edebiyatının ilk şairlerinden biri kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiliz edebiyatının en eski şiirlerinden 'Caedmon'un İlahisi'nin kayıp nüshası, İtalya'da bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: İngiliz edebiyatının en eski şiirlerinden "Caedmon'un İlahisi"nin kayıp nüshası, İtalya'da bulundu - Son Dakika
