ABD'de 3 yıl sonra bir ilk! Yakıt fiyatları zirveye çıktı
ABD'de 3 yıl sonra bir ilk! Yakıt fiyatları zirveye çıktı

29.04.2026 06:40
ABD’de benzin fiyatları galon başına 4,18 dolara yükselerek 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Artışta, ABD ile İran arasında süren çatışma ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik görüşmelerde yaşanan çıkmaz etkili oldu. Uzmanlar, küresel petrol arzının riske girmesiyle enerji krizi endişelerinin büyüdüğünü ve fiyatların daha da artabileceğini belirtiyor.

ABD’de akaryakıt fiyatları sert yükseldi. Benzin fiyatları ortalama galon başına 4,18 dolara ulaşarak, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Fiyat artışının arkasında, ABD ile İran arasında iki aydır süren çatışmada yaşanan çıkmaz yer alıyor. Wall Street Journal ve Associated Press’in haberlerine göre, Washington ile Tahran arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunda anlaşmazlık sürüyor.

ENERJİ KRİZİ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Küresel petrol taşımacılığı için kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik, piyasalarda uzun vadeli enerji krizi endişelerini artırdı. Uzmanlar, arzda yaşanabilecek aksamanın fiyatları daha da yukarı çekebileceği uyarısında bulunuyor.

PİYASALAR ALARMDA

Enerji piyasalarında yaşanan dalgalanma, sadece ABD’de değil küresel ölçekte fiyat baskısını artırırken, tüketiciler de yüksek akaryakıt maliyetleriyle karşı karşıya kalmaya başladı.

Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar “Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar

02:25
ABD’de istifa depremi Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi
ABD'de istifa depremi! Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi
01:20
ABD’de tarihi dava Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
ABD'de tarihi dava! Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
23:44
Ederson iki farklı ihlalden PFDK’ye sevk edildi
Ederson iki farklı ihlalden PFDK'ye sevk edildi
22:32
ABD İran’dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı
21:38
Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den CHP’ye geçti
Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti
21:24
Rusya’da Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
Rusya'da Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
