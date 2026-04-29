ABD\'de 3 yıl sonra bir ilk! Yakıt fiyatları zirveye çıktı

ABD’de akaryakıt fiyatları sert yükseldi. Benzin fiyatları ortalama galon başına 4,18 dolara ulaşarak, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Fiyat artışının arkasında, ABD ile İran arasında iki aydır süren çatışmada yaşanan çıkmaz yer alıyor. Wall Street Journal ve Associated Press’in haberlerine göre, Washington ile Tahran arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunda anlaşmazlık sürüyor.

ENERJİ KRİZİ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Küresel petrol taşımacılığı için kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik, piyasalarda uzun vadeli enerji krizi endişelerini artırdı. Uzmanlar, arzda yaşanabilecek aksamanın fiyatları daha da yukarı çekebileceği uyarısında bulunuyor.

PİYASALAR ALARMDA

Enerji piyasalarında yaşanan dalgalanma, sadece ABD’de değil küresel ölçekte fiyat baskısını artırırken, tüketiciler de yüksek akaryakıt maliyetleriyle karşı karşıya kalmaya başladı.