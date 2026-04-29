İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Fenerbahçe’de teknik direktör değişiklikleri sonrası yaşanan iki farklı veda süreci, kulüp gündeminde dikkat çeken bir karşılaştırmayı ortaya çıkardı.

MOURINHO SESSİZCE AYRILMIŞTI

Sarı-lacivertliler, sezon başında Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı. Deneyimli teknik adamın İstanbul’dan ayrılığı sırasında herhangi bir veda organizasyonu yapılmamış, Mourinho’nun sessiz şekilde şehirden ayrıldığı ifade edilmişti.

TEDESCO’YA TAM TERSİ DESTEK

Domenico Tedesco’nun ayrılık sürecinde ise tamamen farklı bir tablo yaşandı. Fenerbahçe taraftarları, Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplanarak deneyimli teknik adama destek verdi.

“KAL GİTME” MESAJLARI GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada da organize olan sarı-lacivertli taraftarlar, Tedesco’nun takımda kalması yönünde binlerce paylaşım yaptı. Taraftarların “kal gitme” çağrısı kısa sürede gündem olurken, yaşanan bu destek kulüp tarihinde nadir görülen anlardan biri olarak değerlendirildi.

VEDA SÜREÇLERİ ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Mourinho’nun yalnız vedası ile Tedesco’ya gösterilen yoğun ilgi arasındaki fark, Fenerbahçe’de teknik direktörlere yönelik yaklaşımın ne kadar değişken olabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.