İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
29.04.2026 18:05
İzmir\'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
İzmir'in Bornova ilçesinde freni patlayan tır karşı şeride geçerek aralarında polis aracının da bulunduğu 6 araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

TIR, ARAÇLARI BİÇTİ

Kaza, Manisa istikametinden Bornova yönüne seyir halinde olan tırın freninin patlamasıyla meydana geldi. Kontrolden çıkan tırın refüjü aşarak karşı şeride geçmesi ve gelen araçlara çarptı.

3 ÖLÜ, 7 YARALI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Bölgeye ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin müdahalesi ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.

İşte kaza yerinden görüntüler:

