ABD'nin 250. yılına özel Trump fotoğraflı pasaport

29.04.2026 03:56  Güncelleme: 04:22
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle üzerinde Başkan Donald Trump'ın fotoğrafının da bulunduğu sınırlı sayıda özel pasaport basacağı bildirildi.

TARİHİ SAHNE DE YER ALACAK

ABD basınında yer alan bilgilere göre, pasaport tasarımında Bağımsızlık Bildirgesi’nin yanı sıra Başkan Donald Trump’ın fotoğrafı ve imzası da bulunacak. Ayrıca tasarımda, kurucu babaların Bağımsızlık Bildirgesi’ni imzaladığı tarihi sahnenin görseline de yer verilecek.

TEMMUZDA KULLANIMA SUNULACAK

Özel pasaportun, Temmuz ayında yapılacak 250. yıl kutlamaları sırasında kullanıma sunulması planlanıyor. Stoklar el verdiği sürece tüm ABD vatandaşlarına açık olacak pasaportlar yalnızca Washington Pasaport Ajansı’ndan temin edilebilecek.

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ AYNI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, özel tasarım pasaportun mevcut pasaportlarla aynı güvenlik özelliklerini taşıyacağını belirtti.

