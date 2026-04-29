ABD\'nin 250. yılına özel Trump fotoğraflı pasaport

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında sınırlı sayıda özel pasaport basılacağını açıkladı.
ABD basınında yer alan bilgilere göre, pasaport tasarımında Bağımsızlık Bildirgesi’nin yanı sıra Başkan Donald Trump’ın fotoğrafı ve imzası da bulunacak. Ayrıca tasarımda, kurucu babaların Bağımsızlık Bildirgesi’ni imzaladığı tarihi sahnenin görseline de yer verilecek.
Özel pasaportun, Temmuz ayında yapılacak 250. yıl kutlamaları sırasında kullanıma sunulması planlanıyor. Stoklar el verdiği sürece tüm ABD vatandaşlarına açık olacak pasaportlar yalnızca Washington Pasaport Ajansı’ndan temin edilebilecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, özel tasarım pasaportun mevcut pasaportlarla aynı güvenlik özelliklerini taşıyacağını belirtti.
