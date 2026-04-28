Feridun Geçgel\'in serveti uçtu! ABD ile dev anlaşma yaptı, Türkiye’nin 4. zengini oldu

28.04.2026 14:38
Astor Enerji’nin ABD ile yaptığı 51,5 milyon dolarlık anlaşma sonrası hisselerdeki yükseliş, şirketin patronu Feridun Geçgel’in servetini 3,5 milyar doların üzerine taşıyarak Türkiye’nin en zengin 4. kişisi yaptı.

Astor Enerji, ABD’de faaliyet gösteren bir firma ile toplam 51,5 milyon dolar tutarında güç transformatörü tedariki için sözleşme imzaladı.

ABD'YE 9 ADET TRANSFORMATÖR TESLİM EDİLECEK

Anlaşma kapsamında, kapasitesi 150 MVA ile 286 MVA arasında değişen 9 adet güç transformatörünün teslim edilmesi planlanıyor. Teslimatların 2029 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

HİSSELER YÜKSELDİ, SERVET ARTTI

Sözleşmenin ardından Astor hisseleri kısa sürede yaklaşık yüzde 30 değer kazandı. Bu yükseliş, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel’in servetine de doğrudan yansıdı. Forbes’un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre Geçgel’in serveti 28 Nisan 2026 itibarıyla 3,5 milyar doların üzerine çıktı.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİNLERİ ARASINA GİRDİ

Mart ayında yayımlanan listede 2,7 milyar dolarlık servetiyle 11. sırada yer alan Geçgel, son yükselişle birlikte Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında ilk 5’e girdi. Güncel verilere göre Geçgel, yaklaşık 3,5 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada bulunuyor.

Listenin zirvesinde 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer alırken, ikinci sırada 5,2 milyar dolarla Şaban Cemil Kazancı bulunuyor. Üçüncü sırada ise 3,8 milyar dolarla İbrahim Çeçen yer alıyor. Geçgel’in ardından beşinci sırada Ferit Şahenk bulunuyor.

FERİDUN GEÇGEL KİMDİR?

1970 yılında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde doğan Feridun Geçgel, iş hayatına elektrik ve elektronik malzemeleri ticaretiyle başladı. 2005 yılında Astor Transformatör’ü devralarak üretim sektörüne adım attı.

Orta ve yüksek gerilim transformatörleri ile anahtarlama ekipmanları üreten Astor Enerji, 2023 yılında Borsa İstanbul’da halka arz edildi. Geçgel, 2024 yılında Ankaragücü’nde başkan vekilliği ve futbol şube sorumluluğu görevlerinde bulundu ancak aynı yıl bu görevlerinden ayrıldı.

