Kuzey Kore\'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar

28.04.2026 14:13
Kuzey Kore’de Covid-19 salgınıyla birlikte infazların keskin biçimde arttığı bildirildi. Sınırların kapatılmasının ardından idamların iki katına çıktığı, idama mahkûm edilenlerin ise üç kat arttığı kaydedildi. Özellikle yabancı dizi izleyenlere ve siyasi suçlara yönelik cezaların ağırlaştığı, infazların büyük kısmının halka açık şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

SINIRLAR KAPANDI, BASKI ARTTI

Pyongyang yönetimi, corona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Ocak 2020’de sınırlarını kapatmıştı. İnsan hakları savunucuları, bu kapanmanın ülkedeki mevcut hak ihlallerini daha da ağırlaştırdığını belirtiyor.

İNFAZLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Rapora göre, sınırların kapatılmasının ardından geçen yaklaşık beş yılda infazlar ve idam cezaları önceki döneme kıyasla iki kattan fazla arttı. Aynı dönemde idama mahkûm edilen kişi sayısının ise üç kattan fazla yükseldiği kaydedildi. Raporda, yüzlerce Kuzey Koreli sığınmacıdan elde edilen veriler kullanıldı. Toplamda yüzlerce kişiyi kapsayan 144 infaz ve idam cezası vakası incelendi.

YABANCI KÜLTÜR VE SİYASİ SUÇLARA AĞIR CEZA

Pandemi sonrası dönemde özellikle Güney Kore yapımı film, dizi ve müzik tüketimi gibi “yabancı kültür” faaliyetlerine verilen idam cezalarında büyük artış olduğu belirtildi. Siyasi suçlar kapsamında, lider Kim Jong Un’u eleştirmek gibi eylemler nedeniyle verilen infazların da ciddi biçimde arttığı vurgulandı. Raporda bu artışın, “artan iç memnuniyetsizliğe karşı devletin baskıyı artırdığına” işaret edebileceği değerlendirildi.

İNFAZLAR HALKA AÇIK YAPILDI

Rapora göre infazların yaklaşık dörtte üçü kamuya açık şekilde gerçekleştirildi ve çoğu kişi kurşuna dizilerek öldürüldü. Kuzey Kore yönetimi, işkence, zorla çalıştırma ve ifade ile hareket özgürlüğüne yönelik ağır kısıtlamalar gibi çok sayıda insan hakları ihlaliyle de suçlanıyor.

KAMPLARDA ON BİNLERCE KİŞİ VAR

Ülkede yaklaşık 65 bin kişinin tutulduğu dört siyasi mahkum kampı bulunuyor ve bu kişiler ağır şartlarda zorla çalıştırılıyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri, son on yılda Kuzey Kore’de insan hakları durumunun iyileşmediğini, aksine birçok alanda kötüleştiğini bildirdi.

