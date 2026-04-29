Bütün maçlar aynı saatte! Süper Lig\'de sezonun son derbisinin tarihi belli oldu

Bu sezon büyük heyecana sahne olan Süper Lig'de 33. hafta maç programı belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun son haftalarına girilirken Türkiye Futbol Federasyonu, 33. haftanın maç programını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte başlayacak.
Süper Lig'in 33. haftası Beşiktaş-Trabzonspor derbisine sahne olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak dev maç, 20.00'de başlayacak.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?