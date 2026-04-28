İstanbul'da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu - Son Dakika
İstanbul'da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu

28.04.2026 15:37
İstanbul, Formula 1 takvimine 5 yıllık anlaşmayla dönerken, tanıtım çekimlerinde yaşanan sürpriz anlar dünyada viral oldu. Red Bull pilotu Yuki Tsunoda’nın İstanbul turunda sahneye çıkan bir sokak kedisinin aracı selamladığı görüntüler, “İstanbul klasiği” yorumlarını da beraberinde getirdi.

2021 yılından bu yana Formula 1 takviminde yer almayan Intercity İstanbul Park, imzalanan yeni anlaşmayla 2027-2032 yılları arasında yeniden yarışlara ev sahipliği yapacak. Motor sporları dünyasında büyük heyecan yaratan bu gelişme, uluslararası basında geniş yankı buldu.

TSUNODA İSTANBUL SOKAKLARINDA TANITIM TURUNA ÇIKTI

Anlaşmanın ardından Oracle Red Bull Racing pilotu Yuki Tsunoda, özel bir tanıtım çekimi için İstanbul’a geldi. Haydarpaşa Limanı, Kız Kulesi ve tarihi yarımada gibi şehrin simge noktalarında gerçekleştirilen çekimler, İstanbul’un kültürel dokusunu F1 ile buluşturdu.

İSTANBUL KEDİSİ ADETA SELAM VERDİ

Sultanahmet ve Galata çevresinde yapılan çekimler sırasında, motorun çalıştırılmasını bekleyen ekip ilginç bir sürprizle karşılaştı. Bir sokak kedisi, dünyanın en hızlı araçlarından birinin yanına yaklaşarak aracı incelemeye başladı. Aracın önünde durup adeta “selam veren” kedi, kısa sürede çekimlerin odak noktası haline geldi.

DÜNYADA VİRAL OLDU: ŞEHRİN GERÇEK SAHİBİ

O anların paylaşılmasıyla birlikte video, dünya genelinde milyonlarca izlenmeye ulaştı. Uluslararası spor hesapları görüntüleri “İstanbul’da sıradan bir gün” ve “Yeni sezona en hızlı hazırlanan kedi” ifadeleriyle paylaştı. Yabancı kullanıcılar ise İstanbul’un kedileriyle olan bağını vurgulayarak “Şehrin gerçek sahibi onay verdi” ve "Bir İstanbul klasiği" şeklinde yorumlarda bulundu.

3 aylık bebeğini katleden annenin kocasını arayıp söyledikleri şok etti 3 aylık bebeğini katleden annenin kocasını arayıp söyledikleri şok etti
Seda Sayan, Selena Gomez’in kocasını diline doladı Seda Sayan, Selena Gomez'in kocasını diline doladı
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu 6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
Güney Sudan’da yolcu uçağı düştü: 14 ölü Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye göndermeler devam ediyor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeler devam ediyor
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Brezilya’nın ’Yılan Adası’ değil Yüksekova Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova
Memur ve sağlık çalışanlarına banka kredisi olmadan ev edinme imkanı geliyor Memur ve sağlık çalışanlarına banka kredisi olmadan ev edinme imkanı geliyor
Fenerbahçe’de seçim kararı Fenerbahçe'de seçim kararı
Çin’in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
Ayaş Kaymakamı Eligül’den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt

14:49
Fenerbahçe’den kovulan Tedesco’dan ilk sözler
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk sözler
14:35
Saran’dan futbolculara son emir
Saran'dan futbolculara son emir
14:28
ABD’den büyük hazırlık Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
14:26
Sözleri büyük yankı uyandırdı Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir
Sözleri büyük yankı uyandırdı! Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir?
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:21
HÜRJET’in İspanya’ya ihracatı için imzalar atıldı
HÜRJET’in İspanya'ya ihracatı için imzalar atıldı
14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe’de seçim yarışı kızışıyor Saran’ın koltuğuna tam üç isim talip
Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip
13:27
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi Milyonları umutlandıran mesaj
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi! Milyonları umutlandıran mesaj
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
