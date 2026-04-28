İstanbul\'da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu

2021 yılından bu yana Formula 1 takviminde yer almayan Intercity İstanbul Park, imzalanan yeni anlaşmayla 2027-2032 yılları arasında yeniden yarışlara ev sahipliği yapacak. Motor sporları dünyasında büyük heyecan yaratan bu gelişme, uluslararası basında geniş yankı buldu.

TSUNODA İSTANBUL SOKAKLARINDA TANITIM TURUNA ÇIKTI

Anlaşmanın ardından Oracle Red Bull Racing pilotu Yuki Tsunoda, özel bir tanıtım çekimi için İstanbul’a geldi. Haydarpaşa Limanı, Kız Kulesi ve tarihi yarımada gibi şehrin simge noktalarında gerçekleştirilen çekimler, İstanbul’un kültürel dokusunu F1 ile buluşturdu.

İSTANBUL KEDİSİ ADETA SELAM VERDİ

Sultanahmet ve Galata çevresinde yapılan çekimler sırasında, motorun çalıştırılmasını bekleyen ekip ilginç bir sürprizle karşılaştı. Bir sokak kedisi, dünyanın en hızlı araçlarından birinin yanına yaklaşarak aracı incelemeye başladı. Aracın önünde durup adeta “selam veren” kedi, kısa sürede çekimlerin odak noktası haline geldi.

DÜNYADA VİRAL OLDU: ŞEHRİN GERÇEK SAHİBİ

O anların paylaşılmasıyla birlikte video, dünya genelinde milyonlarca izlenmeye ulaştı. Uluslararası spor hesapları görüntüleri “İstanbul’da sıradan bir gün” ve “Yeni sezona en hızlı hazırlanan kedi” ifadeleriyle paylaştı. Yabancı kullanıcılar ise İstanbul’un kedileriyle olan bağını vurgulayarak “Şehrin gerçek sahibi onay verdi” ve "Bir İstanbul klasiği" şeklinde yorumlarda bulundu.