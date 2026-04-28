13 yaşındaki çocuğa direksiyonu verdi, savunması pes dedirtti

İstanbul Sultanbeyli’de gece saatlerinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında dikkat çeken bir ihlal tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde yaptığı denetimde durdurulan otomobilin direksiyonunda 13 yaşındaki bir çocuğun olduğu belirlendi.

BABA YOLCU KOLTUĞUNDAYDI

Ekiplerin yaptığı kontrolde, küçük yaştaki sürücünün babası M.Ç.’nin araçta yolcu koltuğunda oturduğu tespit edildi. Yaşı 15’in altında olduğu için çocuğa cezai işlem uygulanmazken, araç sahibine 40 bin TL idari para cezası kesildi.

ARAÇTA BİRÇOK EKSİK TESPİT EDİLDİ

Denetimde aracın zorunlu trafik sigortasının ve muayenesinin bulunmadığı da ortaya çıktı. Tespit edilen eksiklikler nedeniyle araç trafikten men edildi.

ÇEKİCİYLE OTOPARKA GÖTÜRÜLDÜ

Trafikten men edilen otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.