Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı

30.04.2026 00:17
Aydın Valisi Yakup Canbolat, TİHEK Başkanı olarak atanan Vasip Şahin'in yerine Ankara Valisi olarak atandı. Canbolat 2023'ten bu yana Aydın Valiliği görevini sürdürüyordu.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre TİHEK Başkanlığına getirilen Vasip Şahin'in yerine Ankara Valiliğine Aydın Valisi Yakup Canbolat atandı.

ŞAHİN, TİHEK BAŞKANLIĞINA GETİRİLDİ 

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre 2018 yılından bu yana Ankara Valiliği görevini yürüten Vasip Şahin,  Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına getirildi. 

CANBOLAT ANKARA VALİSİ OLDU   

Şahin'den boşalan Ankara Valiliği görevine gelen isim de belli oldu. 

10 Ağustos 2023 tarihinden bu yana Aydın Valiliği'ni sürdüren Yakup Canbolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ankara Valisi olarak atandı.

YAKUP CANBOLAT KİMDİR? 

1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Canbolat, 1991 yılında kaymakam adayı olarak göreve ilk adımını attı. 1992 yılında Konya Valiliği kaymakam adayı olarak mülki idare amirliğine başladı. 1995 yılında Durağan kaymakamlığına atandı. Sırasıyla Durağan, Yedisu, Cumayeri, Kâhta kaymakamlıkları, Yozgat Vali Yardımcılığı, Söğüt kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Hakkâri Valiliği görevinde bulundu. 1 Haziran 2016 tarihinde Konya Valisi oldu.  2018 yılı Ekim ayında yayınlanan kararname ile Bursa Valiliği'ne atandı. 10 Ağustos 2023 tarihinden bu yana Aydın valiliğini sürdürüyordu. 

SON DAKİKA: Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı
