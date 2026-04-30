Trump\'ın abluka resti piyasaları yaktı! Petrol fiyatları kritik eşiği aştı

30.04.2026 06:27
Körfez’de ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve Trump’ın deniz ablukasını uzatma mesajı, küresel piyasalarda sarsıntıya yol açtı. Artan askeri hareketlilik ve arz endişesiyle petrol fiyatları 122 doları aşarak son yılların zirvesine çıktı. Uzmanlar, gerilimin sürmesi halinde enerji piyasalarında dalgalanmanın derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik deniz ablukasının aylarca sürebileceğini açıklaması sonrası küresel enerji piyasalarında sert yükseliş yaşandı. Körfez’de tırmanan gerilim ve diplomatik temasların çıkmaza girmesi, yatırımcıları tedirgin etti.

120 DOLAR EŞİĞİ AŞILDI

Uluslararası piyasalarda petrolün varil fiyatı 122 dolar seviyesini aşarak son dört yılın en yüksek noktasına ulaştı. Fiyatlardaki yükselişte, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde artan risk algısı etkili oldu.

KÖRFEZ’DE ASKERİ HAREKETLİLİK ARTIYOR

Son dakika gelişmelerine göre, bölgede ABD donanmasına ait hareketliliğin arttığı ve İran’dan gelen sert açıklamaların tansiyonu daha da yükselttiği belirtiliyor. Tahran yönetimi, ablukanın devam etmesi halinde karşılık verileceği yönünde mesajlarını yinelerken, Washington cephesi geri adım atmıyor.

ARZ ENDİŞESİ PİYASALARI TETİKLEDİ

Piyasalarda, olası bir arz kesintisi ihtimali en büyük risk unsuru olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, Körfez hattında yaşanacak herhangi bir askeri tırmanışın petrol akışını doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

KÜRESEL DALGALANMA SİNYALİ

Öte yandan, yatırımcıların güvenli limanlara yöneldiği, enerji ve emtia piyasalarında dalgalanmanın arttığı gözleniyor. Analistler, mevcut gerilimin sürmesi halinde petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

