Doğumu eşi yaptı, "nazı" kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!

29.04.2026 16:18
Brezilya'da bir baba, eşinin doğumunu izlerken bayılarak sosyal medyanın diline düştü. 20 milyon kişiye ulaşan görüntüler, kullanıcıları güldürdü. Yorumlar arasında eğlenceli ve eleştirel yaklaşımlar yer aldı.

Brezilya’nın Criciúma kentindeki bir hastanede, eşi Marianne Felippe’nin sezaryen doğumunu izlerken bayılan Maicon Pedroso, o anların internette yayılmasıyla sosyal medyanın diline düştü.

Hastanede bulunan bir doğum fotoğrafçısının kaydettiği görüntüler, milyonlarca kullanıcıyı güldürdü. Pedroso’nun bir ebenin kollarına yığıldığı anları 20 milyondan fazla kişi izlerken, pek çok kullanıcı durumun ironisine dikkat çekmekten geri kalmadı.

Bir izleyici şaka yollu, "Kadınlar babalar için bu işin ne kadar zor olabildiğinin farkında değil. Dayan savaşçı!" derken; bir diğeri, "Bebeğin doğumu, babanın ise yeniden doğuşu..." yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise babanın "rol çaldığını" savundu.Y

orumlar bununla da bitmedi: "Düşünsene yedi kat derin kesiliyor, arkadan kocanın 'Asıl ben daha kötüydüm çünkü bayıldım' dediğini duyuyorsun." Bir kadın izleyici ise, "O sadece izlerken bayılıyor, bir de bizim çektiğimiz acıyı hayal edin," diyerek tepkisini dile getirdi.

Bazı kullanıcılar Pedroso’nun doğum odasına hiç girmemesinin daha iyi olacağını belirterek, "Kulağa acımasız gelmek istemem ama babaannemin dediği gibi; en çok yardım eden, ayak altında dolaşmayandır," yorumunda bulundu. Hatta bir kişi, bayılmanın aslında babanın "yardım etmesi gerekecek onca işi görmesine verdiği bir tepki" olduğunu iddia etti. 

Bir diğer iğneleyici yorumda ise, "Beden orada ama ruhun nerede olduğu belli değil," denildi.Milyonlarca kez izlenen video, Bay Pedroso’nun eşinin yatağının yanında oturup elini tutmasıyla başlıyor. Bebeğin tam ameliyat masasından alınıp annesinin göğsüne bırakıldığı an, babanın bedeni bir anda boşalıyor. 

Ameliyathane kıyafetli bir sağlık görevlisi, koltuk altlarından yakaladığı babayı yavaşça yere bırakıyor. Sağlık görevlisi bir yandan babayı ayıltmaya çalışırken, bir diğeri ise kan akışını hızlandırmak için bacaklarını havaya kaldırıyor. O esnada cerrahların gülümseyerek kameraya başparmaklarıyla "tamam" işareti yaptıkları görülüyor.

Maicon Pedroso daha sonra yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Bebeğin doğduğu andan sonrasına dair hiçbir şey hatırlamıyorum," dedi.18 Nisan sabahı Marianne’in suyunun gelmesiyle hastaneye giden çiftin sezaryen operasyonu, bu küçük aksilik dışında oldukça sorunsuz geçti. 

Doğum fotoğrafçıları Patricia Vogel ve Viviane Borges, babanın tepkisine şaşırdıklarını belirterek, "Hastaneye vardığımızda biraz heyecanlıydılar ama her şey yolunda gidiyordu. 5 yıldır sadece doğum fotoğrafçılığı yapıyoruz ve 1.500’den fazla doğuma şahitlik ettik; bu, daha önce de birkaç kez karşılaştığımız bir manzaraydı," dediler.

Neyse ki Maicon kısa sürede kendine gelerek kızının yanında yer alabildi. Çiftin daha önce sorunsuz bir şekilde dünyaya gelen bir kızları daha bulunuyor. Şu an ise anne, baba ve yeni doğan kızlarının sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.

