Çanakkale\'de sürüklenen tanker demirletildi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
29.04.2026 18:06  Güncelleme: 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

ABD'nin ablukası ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması nedeniyle petrol fiyatlarındaki artış devam ederken, Çanakkale Boğazı'nda Barbados bayraklı ham petrol tankeri 'Zephyr Prosper' arıza yapınca sürüklendi. Tanker, Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

HAM PETROL TANKERİ SÜRÜKLENDİ

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Barbados bayraklı 274 metre boyundaki 'ZEPHYR PROSPER' isimli ham petrol tankeri Çanakkale önlerinde makinesinin yeterli güç üretememesi nedeniyle sürüklenmeye başladı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi.

BOĞAZDAKİ TRAFİK SAATLERCE DURDU

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KURTARMA-10', 'KURTARMA-18' ve 'KURTARMA-20' romörkörleri bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler bilgilendirildi. Çanakkale Boğazı kurtarma operasyonu nedeniyle gemi trafiğine kuzey ve güney çift yönlü olarak saat 09.45'te kapandı. Operasyon devam ederken boğaz trafiği saat 11.10 itibarıyla güney-kuzey tek yönlü olarak gemi geçişine açıldı. Saat 15.30 da ise Kuzey-güney yönündeki gemi trafiği açıldı.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi. 

Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’da maden sahasında çığ felaketi: 6 ölü Rusya'da maden sahasında çığ felaketi: 6 ölü
Eyüpsultan’da havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu Eyüpsultan'da havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu
Edirne’de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesi oteller dolup taşıyor Edirne'de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesi oteller dolup taşıyor
ABD İran’dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı
Fatma Soydaş, 42 dakikada servet kazandı Fatma Soydaş, 42 dakikada servet kazandı
İnişe dakikalar kala uçakta mucize doğum İnişe dakikalar kala uçakta mucize doğum
Melike Şahin anne oluyor Melike Şahin anne oluyor
İngiltere Kralı 3. Charles, ortak oturumda ABD Kongresine hitap etti İngiltere Kralı 3. Charles, ortak oturumda ABD Kongresine hitap etti
TBMM Genel Kurulu’nda, ’Kahramanmaraş’taki okul saldırısı’ tartışıldı TBMM Genel Kurulu'nda, 'Kahramanmaraş'taki okul saldırısı' tartışıldı
Fenerbahçe, Euroleague play-off serisinde 1-0 öne geçti Fenerbahçe, Euroleague play-off serisinde 1-0 öne geçti

18:42
Adım adım yeni savaşa doğru Mali’de çatışmalar şiddetleniyor
Adım adım yeni savaşa doğru! Mali'de çatışmalar şiddetleniyor
18:06
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump’ın elini yine tutmadı
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı
18:05
İzmir’de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
17:49
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Avrupa Birliği’ne: Daha neyi bekliyorsunuz
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?
17:43
Mayıs ayında 5,5 gün izin alan biri 16 gün tatil yapabilecek
Mayıs ayında 5,5 gün izin alan biri 16 gün tatil yapabilecek
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler
17:21
Herkes ekran başına Büyük heyecan şifresiz kanalda
Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda
17:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
17:05
Alman anne, evladı Nazar’a kavuştu
Alman anne, evladı Nazar'a kavuştu
16:59
Altın için kritik saatler Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda
16:37
TMSF’nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi
TMSF'nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 19:15:31. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.