Çanakkale\'de sürüklenen tanker demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ham petrol tankeri 'ZEPHYR PROSPER' Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

HAM PETROL TANKERİ SÜRÜKLENDİ

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Barbados bayraklı 274 metre boyundaki 'ZEPHYR PROSPER' isimli ham petrol tankeri Çanakkale önlerinde makinesinin yeterli güç üretememesi nedeniyle sürüklenmeye başladı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi.

BOĞAZDAKİ TRAFİK SAATLERCE DURDU

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KURTARMA-10', 'KURTARMA-18' ve 'KURTARMA-20' romörkörleri bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler bilgilendirildi. Çanakkale Boğazı kurtarma operasyonu nedeniyle gemi trafiğine kuzey ve güney çift yönlü olarak saat 09.45'te kapandı. Operasyon devam ederken boğaz trafiği saat 11.10 itibarıyla güney-kuzey tek yönlü olarak gemi geçişine açıldı. Saat 15.30 da ise Kuzey-güney yönündeki gemi trafiği açıldı.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.