İBB davası kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın cezaevinden yeni fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğraf, avukatı Melih Koçhan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
Paylaşılan karede Çalık’ın annesi Gülümser Çalık ile yan yana olduğu görülürken, uzun süredir kamuoyuna yansımayan görüntüsü dikkat çekti.
Avukat Melih Koçhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Bugün de belki kavuşamadık… Belki yine cezaevi kabininde hasret gidereceğiz, duruşma salonlarında göz göze geleceğiz.
Belki anneannem biraz daha gözyaşı dökecek… Ama şunu bil ki; seni oradan çıkarmadan asla pes etmeyeceğiz. Gerçek ortaya çıkacak, iftiralar bir bir çökecek.”
Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık’ın cezaevinde bulunduğu süreçte sağlık sorunları yaşadığı biliniyor. Lenfoma süphesiyle ameliyat edilen Çalık ardından anjiyo oldu ve iki kez kemik biyopsisi geçirdi. Çalık, ayrıca ocak ayında boynundaki kitle nedeniyle bir operasyon daha geçirdi.
Aylar sonra paylaşılan ilk fotoğrafta Çalık’ın oldukça zayıfladığı gözlemlendi. Görüntü, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Son Dakika › Beylikdüzü › Cezaevindeki Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın yeni fotoğrafı paylaşıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?