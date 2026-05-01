Cezaevindeki Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın yeni fotoğrafı paylaşıldı

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın cezaevinden yeni fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğraf, avukatı Melih Koçhan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

ANNESİYLE YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİ

Paylaşılan karede Çalık’ın annesi Gülümser Çalık ile yan yana olduğu görülürken, uzun süredir kamuoyuna yansımayan görüntüsü dikkat çekti.

AVUKATINDAN DUYGUSAL MESAJ

Avukat Melih Koçhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün de belki kavuşamadık… Belki yine cezaevi kabininde hasret gidereceğiz, duruşma salonlarında göz göze geleceğiz.

Belki anneannem biraz daha gözyaşı dökecek… Ama şunu bil ki; seni oradan çıkarmadan asla pes etmeyeceğiz. Gerçek ortaya çıkacak, iftiralar bir bir çökecek.”

SAĞLIK SÜRECİ DİKKAT ÇEKİYOR

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık’ın cezaevinde bulunduğu süreçte sağlık sorunları yaşadığı biliniyor. Lenfoma süphesiyle ameliyat edilen Çalık ardından anjiyo oldu ve iki kez kemik biyopsisi geçirdi. Çalık, ayrıca ocak ayında boynundaki kitle nedeniyle bir operasyon daha geçirdi.

ZAYIFLADIĞI GÖRÜLDÜ

Aylar sonra paylaşılan ilk fotoğrafta Çalık’ın oldukça zayıfladığı gözlemlendi. Görüntü, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.