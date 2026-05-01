Trump, ABD-Kanada sınırında yeni petrol boru hattı projesine izin verdi

01.05.2026 02:00
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Kanada sınırında petrol ve petrol ürünlerinin taşınmasını sağlayacak boru hattı projesine onay verdi. Montana’daki projeyi Bridger Pipeline Expansion LLC yürütecek. Günlük 550 bin varil kapasiteye sahip olacak hat, farklı enerji ürünlerini taşıyacak. Proje için çevresel onay süreci sürerken, çevreci gruplar olası sızıntı riskine karşı çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Kanada arasındaki sınır hattında petrol ve petrol ürünlerinin taşınmasını sağlayacak boru hattı projesine izin verdi. Trump, Oval Ofis’te düzenlenen törende projeye ilişkin başkanlık iznini imzaladı.

Beyaz Saray’ın paylaştığı bilgilere göre, Montana eyaletine bağlı Phillips County bölgesinde inşa edilecek boru hattının yapımı, bağlantısı ve işletilmesi resmen onaylandı. Proje, Bridger Pipeline Expansion LLC şirketi tarafından yürütülecek.

GENİŞ KAPSAMLI ENERJİ TAŞIMASI SAĞLAYACAK

Boru hattı, ABD-Kanada sınırında ham petrolün yanı sıra nafta, sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz sıvıları, jet yakıtı, benzin, kerosen ve dizel gibi çeşitli petrol ürünlerinin taşınmasına imkan tanıyacak. ABD yönetimi, ulusal güvenlik gerekçesiyle gerekli görülmesi halinde boru hattının kontrolünü geçici olarak devralabilecek.

ABD basınında yer alan bilgilere göre, hattın günlük taşıma kapasitesi 550 bin varile kadar ulaşabilecek.

ÇEVRECİLERDEN TEPKİ, ONAY SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Projenin hayata geçirilebilmesi için eyalet ve federal düzeyde çevresel onayların alınması gerekiyor. Çevreci gruplar ise olası petrol sızıntısı riskine dikkat çekerek projeye karşı çıkıyor.

Boru hattının tam kapasiteyle faaliyete geçmesi durumunda, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde iptal edilen Keystone XL projesinin taşıma kapasitesinin yaklaşık üçte ikisine ulaşacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

