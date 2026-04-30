2025’te 64 milyon turist ağırlayarak rekor tazeledik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın toplantısında Türkiye’nin 2025 yılı turizm verilerini ve bu yıla yönelik değerlendirmelerini aktardı.

Türkiye’nin 2025 yılında 64 milyon yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladığını ve 65,2 milyar dolar gelir elde ettiğini belirten Bakan Ersoy, “Turizmde hem sayıyı hem niteliği artıran bir anlayışla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Turizmde süreci uzaktan izlemiyoruz. Sahada, sektörle birlikte hareket ediyor, hızlı ve etkili adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönem için de çalışmalarımızı aynı yoğunluk ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Küresel gelişmeleri anlık olarak takip edecek, riskleri proaktif şekilde yönetecek ve gerekli adımları kararlılıkla atacağız” diye konuştu.

EN ÇOK TURİST ALMANYA’DAN, İRANLILAR DİKKAT ÇEKİYOR

Bu performansın ardından 2026’nın ilk çeyreğinde de artış trendinin devam ettiğini ifade eden Ersoy, “Almanya ülkemize en fazla ziyaretçi gönderen ülke olurken kişi başı gecelik harcamada da artış kaydettik. 2026 yılının ilk 5 ziyaretçi ülkeye baktığımızda Almanya’nın 678 bin ziyaretçiyle ilk çeyreği birinci sırada kapattığını görüyoruz. Onu 651 bin ziyaretçiyle Rusya, 539 bin ziyaretçiyle Bulgaristan, 527 bin ziyaretçiyle İran, 314 bin ziyaretçiyle İngiltere izledi” bilgisini paylaştı.

GECELİK HARCAMA 102 DOLARA ULAŞTI

Bakanlıkları için en önemli verinin kişi başı gecelik harcama olduğunu belirten Ersoy, “2017’de bu rakam 74 doladı. Bir strateji değişikliğine giderek, artık sadece nicelik değil niteliğin de ön planda olduğu bir stratejiyle ilerleyeceğiz demiştik. Bu strateji değişikliğinin karşılığını son yıllarda ciddi şekilde görüyoruz. 74 dolar olan ortalama 2025’ta 100 dolara çıkmıştı. Bu seneki hedefimiz de 103 dolardı, ilk çeyrekte bu rakamın 102 dolara çıktığını görüyoruz. Yani yıl sonu hedefimize paralel bir şekilde gelişmiş. Geçen sene 116 dolar olan yabancı turistlerin gecelik bu sene yüzde 2,2’lik bir artışla 119 dolara çıktığını görüyoruz. Yurt dışında yerleşik vatandaşların harcamalarında ciddi bir artış var. Geçen sene 67 dolar olan gecelik harcamaları 72 dolara kadar çıktı. Yüzde 7’lik bir artış olmuş. Ağırlıklı ortalamasını aldığımız zaman da 2,8 ile yıl sonu hedeflerimizle orantılı bir artış olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GÜVENLİ VE CAZİP BİR DESTİNASYON

Türkiye’nin güçlü, güvenli ve cazip bir destinasyon olduğu mesajını küresel ölçekte kararlılıkla vermeye devam ettiklerinin altını çizen Ersoy, Formula 1 süreciyle ilgili ise şu bilgileri paylaştı:

FORMULA 1 MEDYADA 650 MİLYON ERİŞİME ULAŞTI

“Formula 1 sürecinde ilk dört günde 50’den fazla ülkede 2 bini aşkın haberle küresel medyada güçlü bir yankı oluştu; yaklaşık 650 milyon erişime ulaşıldı. Sosyal medyada ise 200 milyona yakın etkileşim elde edilirken 177’den fazla ülkede yapılan paylaşımlar organizasyonun küresel ölçekte güçlü bir etki oluşturduğunu ortaya koydu.”

TÜRKİYE EN ÇOK TURİST AĞIRLAYAN İLK 5 ÜLKE ARASINDA

Türkiye, 2024 yılında turizmde rekor kırarak 62,2 milyon ziyaretçi ağırladı ve toplam 61,1 milyar dolar turizm geliri elde etti. Ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9 artarken, kişi başı ortalama harcama 972 dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye, bu verilerle dünya genelinde en çok turist ağırlayan ilk 5 ülke arasında yer aldı.