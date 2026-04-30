Mgm Hava Tahmin Uzmanı Çelik: "5 Gün Boyunca Serin ve Yağışlı Sistemin Etkisi Altında Olacağız"
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mgm Hava Tahmin Uzmanı Çelik: "5 Gün Boyunca Serin ve Yağışlı Sistemin Etkisi Altında Olacağız"

Haberin Videosunu İzleyin
30.04.2026 15:39  Güncelleme: 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haber Videosu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bu geceden itibaren ülke genelinde düşeceğini ifade ederek, “5 gün boyunca serin ve yağışlı sistemin etkisi altında olacağız. Daha sonrasında önümüzdeki hafta ortasından itibaren sıcakların tekrar artmasını bekliyoruz” dedi.

MGM Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, mayıs ayının gelmesiyle, serin ve yağışlı havanın etkisi altına girileceğini belirtti. Tatil sezonunu açacaklara seslenen Çelik, güney kıyılarında da yağış beklendiğini ifade etti.

ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporunu ANKA Haber Ajansı'na anlatan Cengiz Çelik, şunları söyledi:

"Ülkemiz bugün gece saatlerine doğru Karadeniz üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Bu sistem cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü için ülkemizin tamamında etkili olacak. Ülkemizin genelinde yağışlar bekliyoruz. Sıcaklıklar da bu sistemle birlikte cuma günü kuzeybatıdan başlayarak hızla düşecek. Yaklaşık 6 ila 8 derecelik özellikle kuzey ve batı bölgelerde sıcaklık düşüşü tahmin ediyoruz. Bununla birlikte de şu an yer yer mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıklar, özellikle kuzey ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altına inecek."

AKDENİZ KIYILARINDA BOL YAĞIŞ BEKLENİYOR

Güney kıyılarında yağış beklendiğini belirten Çelik, "Özellikle Akdeniz kıyıları, Ege kıyılarına göre biraz daha fazla yağış alacak. Bu sistemden aslında en az etkilenecek olan bölge Marmara'nın batısı, Edirne Çanakkale çevreleri ile kıyı Ege. Oralarda da yağış bekliyoruz ama onun dışındaki yerlerin genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere önümüzdeki 4 gün boyunca aralıklarla yağış var. Yağışlar, çoğunlukla sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde ancak rakımı özellikle bin 100, bin 200 metrenin üzerinde olan yerlerde hafta sonunda karla karışık yağmur beklentimiz var" diye konuştu.

İSTANBUL VE ANKARA'DA HAFTA SONU YAĞIŞLI GEÇECEK

5 günlük süreçte Ankara, İstanbul ve İzmir'deki hava durumunu paylaşan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3 büyük şehire baktığımızda, İstanbul ve Ankara'da önümüzdeki 3 gün yağışlı geçecek. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ankara'daki en yüksek sıcaklıklar cuma günü 17 derece iken, pazar günü 12 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da ise hava, gece saatlerinde soğumaya başlayacak ve cuma, cumartesi, pazar en yüksek sıcaklık 12-13 derece bandında seyredecek. İzmir'de ise cuma ve pazar günü için yağış bekliyoruz. Cumartesi günü çok bulutlu olacak. İzmir'deki en yüksek sıcaklıklar da 20 derecelerden 15 derecelere kadar düşecek. 5 gün boyunca serin ve yağışlı sistemin etkisi altında olacağız. Daha sonrasında önümüzdeki hafta ortasından itibaren sıcakların tekrar artmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 17:13:45. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.