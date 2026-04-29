Barolar Birliği’nden meslektaşlarının öldürülmesine sert tepki

Türkiye Barolar Birliği, avukat Hatice Kocaefe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, yaşanan cinayetin ülkede artan şiddet ortamı ve avukatlık mesleğine yönelik itibarsızlaştırmanın bir sonucu olduğu vurgulandı.

“AVUKATLAR SİSTEMATİK ŞEKİLDE HEDEF ALINIYOR"

Birlik, Kocaefe’nin 28 Nisan’da Bursa’nın Gürsu ilçesinde uğradığı saldırının münferit olmadığını belirterek, avukatlık mesleğinin uzun süredir sistematik biçimde hedef alındığını ifade etti. Açıklamada, avukatların müvekkilleriyle özdeşleştirilerek uyuşmazlıkların tarafı haline getirildiği ve bunun şiddeti körüklediği kaydedildi.

“BU YAKLAŞIM HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ZEDELİYOR"

Barolar Birliği, savunmaya yönelik saldırıların yalnızca avukatları değil, yurttaşların hak arama özgürlüğünü de hedef aldığını belirtti. Yargısal faaliyete yönelik bu tür saldırılara karşı etkili yaptırımların uygulanmamasının failleri cesaretlendirdiği vurgulandı.

TBMM VE ADALET BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

Açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı’na daha önce sunulan öneriler hatırlatılarak, avukatlara yönelik şiddetin önlenmesi için bütüncül ve caydırıcı politikaların hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Barolar Birliği, saldırının faili ya da faillerinin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceğini belirtti. Açıklamada ayrıca Kocaefe’ye rahmet, yaralılara acil şifa ve ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.