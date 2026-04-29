Barolar Birliği'nden meslektaşlarının öldürülmesine sert tepki
29.04.2026 21:42
Türkiye Barolar Birliği, avukat Hatice Kocaefe’nin Bursa’nın Gürsu ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada, olayın münferit bir cinayet olmadığını vurguladı. Birlik, yaşananları ülkede giderek artan şiddet ortamının, hukuka olan güvenin zayıflamasının ve avukatlık mesleğine yönelik sistematik itibarsızlaştırmanın bir sonucu olarak değerlendirdi.

“AVUKATLAR SİSTEMATİK ŞEKİLDE HEDEF ALINIYOR"

Birlik, Kocaefe’nin 28 Nisan’da Bursa’nın Gürsu ilçesinde uğradığı saldırının münferit olmadığını belirterek, avukatlık mesleğinin uzun süredir sistematik biçimde hedef alındığını ifade etti. Açıklamada, avukatların müvekkilleriyle özdeşleştirilerek uyuşmazlıkların tarafı haline getirildiği ve bunun şiddeti körüklediği kaydedildi.

“BU YAKLAŞIM HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ZEDELİYOR"

Barolar Birliği, savunmaya yönelik saldırıların yalnızca avukatları değil, yurttaşların hak arama özgürlüğünü de hedef aldığını belirtti. Yargısal faaliyete yönelik bu tür saldırılara karşı etkili yaptırımların uygulanmamasının failleri cesaretlendirdiği vurgulandı.

TBMM VE ADALET BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI 

Açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Adalet Bakanlığı’na daha önce sunulan öneriler hatırlatılarak, avukatlara yönelik şiddetin önlenmesi için bütüncül ve caydırıcı politikaların hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Barolar Birliği, saldırının faili ya da faillerinin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceğini belirtti. Açıklamada ayrıca Kocaefe’ye rahmet, yaralılara acil şifa ve ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.

Gürsu’da depoya silahlı saldırı: Avukat hayatını kaybetti Gürsu'da depoya silahlı saldırı: Avukat hayatını kaybetti
55 yaşındaki astrolog Nuray Sayarı’dan mucize haber: İkiz bebek bekliyor 55 yaşındaki astrolog Nuray Sayarı'dan mucize haber: İkiz bebek bekliyor
Dünyada sadece Aydın’da yetişen ’Küçük Çan’ yok olma tehlikesiyle karşı karşıya Dünyada sadece Aydın'da yetişen 'Küçük Çan' yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
İzmir’de yangın: Baba hayatını kaybetti, engelli oğlu ağır yaralı İzmir'de yangın: Baba hayatını kaybetti, engelli oğlu ağır yaralı
Adana’da ormanda erkek cesedi bulundu Adana'da ormanda erkek cesedi bulundu
ABD’de istifa depremi Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi ABD'de istifa depremi! Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi
ABD’de tarihi dava Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir ABD'de tarihi dava! Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir

21:18
Putin Trump’ı İran’a kara operasyonu konusunda uyardı: Kabul edilemez
Putin Trump'ı İran’a kara operasyonu konusunda uyardı: Kabul edilemez
21:02
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
20:17
Adana’nın Kozan ilçesini sel vurdu
Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu
19:55
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu
19:47
İzmir’deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit 2 ölü, 5 yaralı
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı
19:36
Van’da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
19:12
Trump: Hürmüz’de abluka devam edecek
Trump: Hürmüz'de abluka devam edecek
