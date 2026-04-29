Bornova'daki zincirleme kazada 1 polis şehit, 3 kişi hayatını kaybetti
Bornova'daki zincirleme kazada 1 polis şehit, 3 kişi hayatını kaybetti

Bornova'daki zincirleme kazada 1 polis şehit, 3 kişi hayatını kaybetti
29.04.2026 23:30
Bornova'daki zincirleme kazada 1 polis şehit, 3 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Bornova ilçesinde bir polis memurunun şehit olduğu, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir polis memurunun şehit olduğu, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İZMİR'DEKİ KAZADA 3 CAN KAYBI

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bornova ilçesi Evka-3 sapağı 57. Topçu Tugayı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 KB 8376 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve aralarında bir polis ekip aracının da bulunduğu 10 araca çarptı.

BİR POLİS ŞEHİT OLDU

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, polis ekip aracında görevli polis memuru Serkan Hızlı (34) şehit olurken, aynı araçta bulunan diğer polis memuru ise ağır yaralandı. Kazaya neden olan tırın sürücüsü ile bir motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Toplamda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı feci olayda, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde Manisa yönünden İzmir'e seyreden 45 KB 8376 plakalı tırın İstanbul Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce önünde giden kamyona çarptığı, daha sonra çarpmanın etkisiyle tır ve kamyonun karşı yola geçtiği yer alıyor.

Kamera kayıtlarında, tırın karşı yönde seyreden polis aracı ve diğer araçlara çarptıktan sonra yol kenarında bulunan dereye devrilmesi de görülüyor.

Bornova ilçesinde tırın, aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarptığı kazada 1 polis memuru şehit olmuş, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i polis 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bornova'daki zincirleme kazada 1 polis şehit, 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

