Beykoz'da kavgayı ayırmak isterken vücut geliştirme sporcusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
29.04.2026 17:48  Güncelleme: 17:50
BEYKOZ'da apartmana su getiren kurye ile vücut geliştirme sporcusu Murat Kaan Günaydın (23) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

BEYKOZ'da apartmana su getiren kurye ile vücut geliştirme sporcusu Murat Kaan Günaydın (23) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen üst komşu Alican Tekin (35), sporcu Murat Kaan Günaydın tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheli Günaydın tutuklandı. Alican Tekin'in babası Ahmet Önder Tekin, "Aşağıdan bir bayan sesi duydum. Bunun üzerine 1 kat aşağıya indim. Asansörün önünde oğlumu kanlar içerisinde buldum" dedi.

Olay, 24 Nisan günü saat 20.30 sıralarında Kavacık Mahallesi Sayman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, su getiren kurye ile sporcu Murat Kaan Günaydın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sesleri duyan üst komşu Alican Tekin tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada elinde bıçak olan Murat Kaan Günaydın, kavgayı ayırmak isteyen Alican Tekin'i 6 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda bıçaklanan Alican Tekin'in ağır yaralandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan Tekin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Murat Kaan Günaydın çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Alican Tekin'in cenazesi ise Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'OĞLUMU KANLAR İÇİNDE BULDUM'

Hayatını kaybeden Alican Tekin'in babası Ahmet Önder Tekin (62), " Cuma akşamı evime geldim, oğlumla 5 dakika muhabbetimiz oldu. Sonra ben duşa girdim. Duştan çıktıktan sonra evde bir anormallik hissettim cama çıktım. Aşağıdan bir bayan sesi duydum. Bunun üzerine 1 kat aşağıya indim. Asansörün önünde oğlumu kanlar içerisinde buldum. Yanında iki tane komşumuz vardı. Olayı görünce polisi ve ambulansı aradım. Kendisi (Murat Kaan Günaydın) 3 senedir burada oturuyordu. Her gelen kişiyle gerek kuryelerle gerek apartman sakinleriyle herkesle kavga ediyordu. Bunun geçmişi 3 sene öncesine dayanıyor" dedi.

'6 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ'

Ahmet Önder Tekin, "Eşi (Murat Kaan Günaydın'ın) uygulama üzerinden su siparişi vermiş. Sucu apartmanın içine girememiş eşiyle ve kendisiyle kavga etmiş. Kavga ederken küfürler savurmuş sucuya. Oğlum camdan sucuya 'Ne oldu, niye münakaşa ediyorsunuz' diye sormuş. Sucu ise 'Abi bana saldırdı, yarı çıplak vaziyette üstüme geliyordu, ben kaçtım' demiş. Tabi öyle olunca oğlum da 'İyisini yapmışsın, o zaten normal bir insan değil' demiş. ve bunun üzerine aşağıda oldukları için oğlumu tahrik edercesine küfürler etmiş. Oğlum delikanlı çocuk, bu konularda da çok hassas, aşağı inmiş. Aşağı indiği zaman böyle bir canavarca olay gerçekleşmiş. 6 yerinden bıçaklamış, son anlarına yetişebildik" dedi.

'ONUN YAŞADIKLARI HER AN BENİM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE'

Hayatını kaybeden Alican Tekin'in annesi Ayşın Tekin (64), "Ben evde yoktum, tiyatroya gitmiştim. Komşum beni telefonla arayıp 'Ayşın gel hemen, Alican'la alttaki çocuk kavga etti ve Alican çok kötü durumda, ambulans çağırdık' dedi. Apar topar tiyatro salonundan çıktım ve tekrar aradım 'Dışarı çıkıp bakar mısın, durumu ne çocuğumun' dedim. Ne olduğunu bilmediğim için korktum. Ambulans zaten hastaneye götürmüş bizde oraya gittik. Oraya gittiğimizde doktorlar ve hemşireler sürekli bir koşuşturma halindeydi. Ben çocuğumu soruyorum, müdahale ediliyor. 'Daha sonra size bilgi vereceğiz' dediler. Bizde bekledik. Babasını doktor çağırdı ve bilgiyi verdikten sonra tabi perişan bir haldeydik. O kadar öldürücü darbeler vurmuş ki yavruma her tarafı kan gölü içinde. Cuma gününden beri perişanız. İnşallah cezasını çeker, adalet yerini bulur. Onun yaşadıkları her an benim gözümün önünde" ifadelerini kullandı.

'AHMET MİNGUZZİ'NİN OLAYINDA DA YÜREĞİMİZ YANDI'

Ayşın Tekin, "3 yıldır ev sahibine şikayet ediyorduk. Ev sahibi de bizi 'Beni ilgilendirmez' diyerek tehdit etti. Sen istediğin kadar tehdit et ben ne yapabilirim? Kocaman 35 yaşında bir delikanlı. Sen nasıl katledersin ya canavarca? Ahmet Minguzzi'nin olayında da yüreğimiz yandı. Tüylerim diken diken acımı tarif edemem" diye konuştu"

'BENİM ABİM GERÇEKTEN MELEK GİBİ BİR İNSANDI'

Alican Tekin'in kız kardeşi Senanur Arslan, "Benim abim gerçekten melek gibi bir insandı. Herkese sorduğumuzda onun ne kadar şu an iyi bir insan olduğunu, ne kadar insanları incitmekten çekindiğini anlatır. Herkes ne kadar ince biri olduğundan bahsediyor. O caniyle ilgili de zaten normal biri olmadığını çok iyi biliyorduk, hepimiz biliyorduk. Kargocuyla, sucusuyla herkesle kavga edip ve normal bir ses tonu olmayacak şekilde hep bağırırdı. Ben bir üst katta oturduğumuz için onun seslerini çok duyuyordum. Daha önce insanları tehdit ettiğini öldürmekle, ve tanıdığı olduğunu, ona bir şey olmayacağını ifade ettiğini çok duydum. Abim olacağını sadece tahmin edemedim, ama hep korkum vardı zaten. Herkese 'Bakmayın, muhatap olmayın' diyordum. Gördüğümde başımı öne eğip geçerdim. Ama maalesef abimi öldürmüş. Yani bu nasıl bir şey ise olayın ardından kapıyı kapatıp içeri girmişler abimi öyle bırakıp. Zaten verdiği darbelerin hiçbirisi bel altı da değilmiş. Doktorların dediği 'Hastanenin önünde olsa bile sadece yaşamını uzatırdık' demişler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

