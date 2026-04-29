Adım adım yeni savaşa doğru! Mali'de çatışmalar şiddetleniyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adım adım yeni savaşa doğru! Mali'de çatışmalar şiddetleniyor

Adım adım yeni savaşa doğru! Mali\'de çatışmalar şiddetleniyor
29.04.2026 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Afrika ülkesi Mali'de 25 Nisan'da Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı grupların devlet güçlerine başlattığı saldırılar şiddetlendi. Mali ordusu da karşı saldırıya geçerken, bölgeden gelen çatışma görüntüleri "yeni savaş" endişelerini artırdı.

Mali'nin kuzeyinde 25 Nisan'da başlayan çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte, ayrılıkçı gruplar ve silahlı örgütler stratejik öneme sahip Kidal şehrini ele geçirdi. Başkent Bamako ve çevresindeki askeri üslere düzenlenen koordineli saldırılarda aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen görüntüler, ülkede kontrolün zayıfladığını ve güvenlik krizinin derinleştiğini ortaya koyuyor.

MALİ ORDUSU KARŞI SALDIRIYA GEÇTİ

Mali ordusu kaybettiği bölgeleri geri almak için geniş çaplı bir karşı operasyon başlatırken, sivil halk güvenli bölgelere kaçmaya çalışıyor. Rus paralı askerlerinin desteğine rağmen saldırıların başkent yakınlarına kadar uzanması, uluslararası kamuoyunda "topyekûn bir iç savaş" endişesini artırdı. Hükümet sükunet çağrısı yapsa da stratejik noktaların el değiştirmesi bölgedeki tansiyonu zirvede tutmaya devam ediyor.

MALİ'DEKİ EŞ ZAMANLI SALDIRILAR

Mali'de, 25 Nisan sabahı erken saatlerde Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı gruplar ortak koordineli saldırılar başlatmıştı.

Başkent Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirden yoğun silah sesleri duyulmuş, patlamalar ve çatışmalar başlamıştı.

SAVUNMA BAKANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Savunma Bakanı Sadio Camara'nın Kati'deki evine "bombalı intihar saldırısı" düzenlenmiş ve saldırıda yaralanan Camara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

FLA, ülkenin kuzeyindeki Kidal şehrinin tam kontrolünü ele geçirdiğini ve Rus Afrika Kolordusu'na bağlı paralı askerler ile Malili askerlerin varılan anlaşma uyarınca şehirden ayrıldığını kaydetmişti.

Mali ordusu, saldırıların ardından başlattığı süpürme operasyonu kapsamında, Koulikoro bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adım adım yeni savaşa doğru! Mali'de çatışmalar şiddetleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 18:48:06. #7.12#
SON DAKİKA: Adım adım yeni savaşa doğru! Mali'de çatışmalar şiddetleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.