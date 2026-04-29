ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı

Güney Carolina’dan ABD Senatosu adayı Mark Lynch, Ayasofya üzerinden Türkiye’yi hedef aldı. Skandal ifadeler kullanan Lynch, Ayasofya’nın yeniden kiliseye dönüştürülmemesi halinde Türkiye’ye yönelik tüm ithalatın yasaklanmasını öngören bir yasa teklifi hazırlayacağını duyurdu. Açıklamasında, 2020’deki statü değişikliğini “Hristiyan tarihine karşı bir haksızlık” olarak nitelendiren Lynch, mevcut Senatör Lindsey Graham’ı da eleştirdi.

Mark Lynch, Türkiye’ye yönelik açıklamalarıyla tartışma yarattı. Güney Carolina’dan ABD Senatosu için aday olan Lynch, Ayasofya üzerinden Türkiye’ye ekonomik yaptırım uygulanması gerektiğini savundu.

“AYASOFYA EN BÜYÜK HAKSIZLIKLARDAN BİRİ”

Lynch, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Ayasofya’nın 2020 yılında camiye dönüştürülmesini “Hristiyan tarihinin en büyük haksızlıklarından biri” olarak nitelendirdi. Açıklamasında, mevcut Senatör Lindsey Graham’ı da bu süreçte sessiz kalmakla eleştirdi.

Lynch, "Lindsey Graham’ın gözetiminde, ünlü Hıristiyan katedrali Ayasofya, 2020 yılında Birleşmiş Milletler adına Müslümanlara devredildi. Ayasofya’nın Müslümanlara devrine karşı savaşmak yerine, Lindsey Graham sessiz kaldı. Birleşmiş Milletler’i tehdit etmedi veya Türkiye’ye karşı siyasi gücünü kullanarak bu hırsızlığı durdurmak için hiçbir adım atmadı!" ifadelerini kullandı. 

TÜRKİYE'YE İTHALAT YASAĞI TEHDİDİ

Seçilmesi halinde “Ayasofya’yı Kiliseye İade Et Yasası” adıyla bir tasarı sunacağını belirten Lynch, Türkiye’nin Ayasofya’yı Rum Ortodoks Kilisesi’ne iade etmemesi durumunda, yıllık 17,5 milyar doları aşan Türkiye ithalatının tamamen yasaklanmasını talep edeceğini söyledi.

KONGRE'DE DİNİ LİDERLERE BASKI PLANI 

Lynch ayrıca, söz konusu yasa teklifini sunacağı gün Ortodoks, Katolik ve Protestan din adamlarını ABD Kongresi’ne davet ederek kamuoyu oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Lynch’in açıklamaları, Türkiye’ye yönelik sert yaptırım çağrıları ve dini temelli değerlendirmeleri nedeniyle tepki çekti. 

  Hakan Erdemanar:
    Où t'es, papaoutai? Où t'es, papaoutai? Où t'es, papaoutai? Où t'es, où t'es, où, papaoutai? Où t'es, papaoutai? Où t'es, papaoutai? Où t'es, papaoutai? Où t'es, où t'es, où, papaoutai? 0 0 Yanıtla
Dünyada sadece Aydın’da yetişen ’Küçük Çan’ yok olma tehlikesiyle karşı karşıya Dünyada sadece Aydın'da yetişen 'Küçük Çan' yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
İzmir’de yangın: Baba hayatını kaybetti, engelli oğlu ağır yaralı İzmir'de yangın: Baba hayatını kaybetti, engelli oğlu ağır yaralı
Adana’da ormanda erkek cesedi bulundu Adana'da ormanda erkek cesedi bulundu
ABD’de istifa depremi Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi ABD'de istifa depremi! Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi
ABD’de tarihi dava Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir ABD'de tarihi dava! Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
Hegseth’in en zor günü Kongre’de savaş sorgusu başlıyor Hegseth'in en zor günü! Kongre'de savaş sorgusu başlıyor
Trump, Kral Charles’ın katıldığı devlet yemeğinde konuştu: İran’ı askeri olarak mağlup ettik Trump, Kral Charles'ın katıldığı devlet yemeğinde konuştu: İran'ı askeri olarak mağlup ettik

21:54
Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti
Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti
21:18
Putin Trump’ı İran’a kara operasyonu konusunda uyardı: Kabul edilemez
Putin Trump'ı İran’a kara operasyonu konusunda uyardı: Kabul edilemez
21:02
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
19:55
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu
19:47
İzmir’deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit 2 ölü, 5 yaralı
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı
19:36
Van’da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
19:12
Trump: Hürmüz’de abluka devam edecek
Trump: Hürmüz'de abluka devam edecek
