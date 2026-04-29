ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı

Mark Lynch, Türkiye’ye yönelik açıklamalarıyla tartışma yarattı. Güney Carolina’dan ABD Senatosu için aday olan Lynch, Ayasofya üzerinden Türkiye’ye ekonomik yaptırım uygulanması gerektiğini savundu.

“AYASOFYA EN BÜYÜK HAKSIZLIKLARDAN BİRİ”

Lynch, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Ayasofya’nın 2020 yılında camiye dönüştürülmesini “Hristiyan tarihinin en büyük haksızlıklarından biri” olarak nitelendirdi. Açıklamasında, mevcut Senatör Lindsey Graham’ı da bu süreçte sessiz kalmakla eleştirdi.

Lynch, "Lindsey Graham’ın gözetiminde, ünlü Hıristiyan katedrali Ayasofya, 2020 yılında Birleşmiş Milletler adına Müslümanlara devredildi. Ayasofya’nın Müslümanlara devrine karşı savaşmak yerine, Lindsey Graham sessiz kaldı. Birleşmiş Milletler’i tehdit etmedi veya Türkiye’ye karşı siyasi gücünü kullanarak bu hırsızlığı durdurmak için hiçbir adım atmadı!" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE İTHALAT YASAĞI TEHDİDİ

Seçilmesi halinde “Ayasofya’yı Kiliseye İade Et Yasası” adıyla bir tasarı sunacağını belirten Lynch, Türkiye’nin Ayasofya’yı Rum Ortodoks Kilisesi’ne iade etmemesi durumunda, yıllık 17,5 milyar doları aşan Türkiye ithalatının tamamen yasaklanmasını talep edeceğini söyledi.

KONGRE'DE DİNİ LİDERLERE BASKI PLANI

Lynch ayrıca, söz konusu yasa teklifini sunacağı gün Ortodoks, Katolik ve Protestan din adamlarını ABD Kongresi’ne davet ederek kamuoyu oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Lynch’in açıklamaları, Türkiye’ye yönelik sert yaptırım çağrıları ve dini temelli değerlendirmeleri nedeniyle tepki çekti.