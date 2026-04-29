Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump\'ın elini yine tutmadı

ABD Başkanı Donald Trump ile eşi First Lady Melania Trump, Beyaz Saray’da Charles III ve Camilla onuruna verilen devlet yemeğinde bu kez diplomatik temaslarla değil, kameralara yansıyan ilginç bir anla gündeme geldi.
Tören sırasında kaydedilen görüntülerde, Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın elini tutmak için ısrarcı bir tavır sergilediği, Melania Trump’ın ise ilk etapta mesafeli durarak elini vermediği görüldü.
Ancak durum böyleyken bile Trump çifti çevredekilere "renk" vermemek için uğraştı.
Melania gülümsemeye devam ederken, Trump'ın daha gergin olduğu ise gözlerden kaçmadı
"GERİLİMLİ" VE "TUHAF"
Görüntülerde Trump’ın el ele tutuşmak için birkaç kez girişimde bulunduğu, Melania Trump’ın ise elini geri çektiği anlar saniye saniye kaydedildi. Trump’ın parmağıyla müdahale ederek teması sağlamaya çalıştığı anlar, izleyenler tarafından “gerilimli” ve “tuhaf” olarak yorumlandı.
Başkan Trump en sonunda amacına ulaştı ve protokol gereği yerlerine oturmaları gerektiği işaret edildiğinde Melania'nın elini tutmayı başardı. İkili masalarına doğru el ele yürüdü.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler milyonlarca kez izlenirken, kullanıcılar Melania Trump’ın yüz ifadesi ve mesafeli tavrına dikkat çekti. Pek çok yorumda, görüntüler “zoraki bir yakınlık” ve “soğukluk” göstergesi olarak değerlendirildi.
Beyaz Saray’daki resmi davetin önüne geçen bu anlar, Trump çiftinin ilişkisine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. “Elini bırakıyor, o tekrar tutuyor” şeklinde paylaşılan görüntüler, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.
Melania Trump ile Donald Trump arasındaki en bilinen benzer olay, Mayıs 2017’de İsrail ziyareti sırasında yaşanmıştı. O görüntülerde Donald Trump, yürürken Melania Trump’ın elini tutmak istemiş, ancak Melania Trump kameralar önünde eşinin elini itmişti. Bu an dünya basınında geniş yer bulmuş ve sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Bu olay, Melania Trump’ın kamuoyu önünde “mesafeli duruşu”nun en çok tartışıldığı anlardan biri olarak kayıtlara geçmişti.
Son Dakika › Donald Trump › Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?