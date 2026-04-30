Galatasaray\'ın eski yıldızı 6 dakikada 3 penaltı kaçırdı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.04.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray’ın eski golcüsü Carlos Vinicius, formasını giydiği Gremio’da unutulmayacak bir gece yaşadı. Copa Sudamericana’da oynanan Palestino maçında Brezilyalı futbolcunun başına gelmeyen kalmadı. Vinicius’un aynı maçta üç kez penaltı kaçırdığı ve attığı golün de VAR’dan döndüğü gece, futbol tarihine geçecek talihsiz anlara sahne oldu.

3 PENALTI, 3 KAÇAN FIRSAT

Karşılaşmanın 11. dakikasında penaltı kazanan Gremio’da topun başına geçen Vinicius, ilk vuruşunda kaleci Sebastian Perez’i geçemedi. VAR incelemesi sonrası atış tekrarlandı. İkinci denemede topu direğe nişanlayan Brezilyalı oyuncunun üçüncü vuruşunda ise ayağı kaydı ve kaleci bir kez daha gole izin vermedi.

VAR KARARLARI DAMGA VURDU

Üç penaltı atışında da VAR kararları devreye girerken, Palestino kalecisinin çizgi ihlali nedeniyle iki kez atış tekrarlandı. Ancak Vinicius, üst üste üç fırsatı da değerlendiremedi.

GOLÜ DE SAYILMADI

Talihsizlikler bununla da sınırlı kalmadı. 78. dakikada fileleri havalandıran Vinicius’un golü, asist öncesinde elle oynama tespit edilmesi nedeniyle VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

MAÇ GOLSÜZ BİTTİ

Municipal La Cisterna Stadı’nda oynanan mücadele 0-0 sona ererken, geceye Carlos Vinicius’un yaşadığı sıra dışı talihsizlikler damga vurdu.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 12:04:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.