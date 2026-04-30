Galatasaray\'ın eski yıldızı 6 dakikada 3 penaltı kaçırdı

Galatasaray’ın eski golcüsü Carlos Vinicius, formasını giydiği Gremio’da unutulmayacak bir gece yaşadı. Copa Sudamericana’da oynanan Palestino maçında Brezilyalı futbolcunun başına gelmeyen kalmadı.
Karşılaşmanın 11. dakikasında penaltı kazanan Gremio’da topun başına geçen Vinicius, ilk vuruşunda kaleci Sebastian Perez’i geçemedi. VAR incelemesi sonrası atış tekrarlandı. İkinci denemede topu direğe nişanlayan Brezilyalı oyuncunun üçüncü vuruşunda ise ayağı kaydı ve kaleci bir kez daha gole izin vermedi.
Üç penaltı atışında da VAR kararları devreye girerken, Palestino kalecisinin çizgi ihlali nedeniyle iki kez atış tekrarlandı. Ancak Vinicius, üst üste üç fırsatı da değerlendiremedi.
Talihsizlikler bununla da sınırlı kalmadı. 78. dakikada fileleri havalandıran Vinicius’un golü, asist öncesinde elle oynama tespit edilmesi nedeniyle VAR incelemesi sonucu iptal edildi.
Municipal La Cisterna Stadı’nda oynanan mücadele 0-0 sona ererken, geceye Carlos Vinicius’un yaşadığı sıra dışı talihsizlikler damga vurdu.
