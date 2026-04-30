Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi

30.04.2026 16:06  Güncelleme: 16:07
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Nevşehir Valisi Ali Fidan, düzenlenen programla kentten uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Nevşehir Valisi Ali Fidan için uğurlama töreni düzenlendi.

TEK TEK VEDALAŞTI

Valilik binası önünde gerçekleştirilen törene vali yardımcıları, yargı mensupları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, emniyet ve jandarma personeli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, Vali Ali Fidan katılımcılarla tek tek vedalaştı. Tören öncesi Vali Fidan, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

"KALBİMİZ, HATIRALARIMIZ NEVŞEHİR'DE OLACAK"

Nevşehir'den güzel anılarla ayrıldığını belirten Fidan, şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın İçişleri Bakanımızın tensipleriyle Emniyet Genel Müdürü olarak atanmış bulunuyorum. Bugün saat 17.00 itibarıyla da görevime başlayacağım. Yaklaşık 2,5 yıldır Nevşehir Valisi olarak çalışmanın, vatandaşlarımıza hizmet etmenin onurunu, gururunu yaşadım. Nevşehir'i eşimle birlikte sevdik. Burada çok güzel hatıralar, dostluklar, güzellikler biriktirdik. Çok güzel geri dönüşleri aldık. Nevşehir'imizin her bir köşesinde, ilçesinde, beldesinde, köyünde çok güzel dostluklar, sevgiler, iyilikler, güzellikler bulduk. Mesai arkadaşlarımızla birlikte bize emanet edilen hizmet bayrağını daha yukarılara çıkartmanın gayreti içerisinde olduk. Nevşehir'den bedenen ayrılıyor olsak da kalbimizin bir kısmı, gönlümüz, hatıralarımız bu şehirde olacak."

Vatandaşlar ve personelden helallik isteyen Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ile jandarma personelinin verdiği hediyeleri kabul etti.

İl protokolü, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları, esnaf ve vatandaşların katıldığı uğurlama programında, sıcak hava balonu sepetleri ile valilik önüne gelen pilotlar da Fidan'ı brülörü ateşleyerek selamladı.

Kaynak: AA

