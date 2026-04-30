İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi
İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi

30.04.2026 01:20
İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin kız kardeşi Margaret Connolly'nin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na müdahale etti.

İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin kız kardeşi Margaret Connolly'nin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na müdahale etti.

Irish Independent gazetesinde yer alan habere göre, İsrail askerleri Girit Adası açıklarında ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na ait bazı teknelere çıktı.

Aktivistlerin verdiği bilgilere göre, İsrail askerleri sürat tekneleriyle gemilere yaklaşarak bazı teknelere çıktı ve aktivistleri silah zoruyla güverteye yönlendirdi.

Teknede bulunan aktivistler ışıkları kapatarak tespit edilmemeye çalıştı, ancak gemiye müdahale edilmesini beklediklerini aktardı.

Videolu mesajında can yeleği giyen İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin kız kardeşi Margaret Connolly, İrlanda hükümetine çağrıda bulundu.

Margaret Connolly, "Lütfen Shannon Havalimanı'nın ABD ordusu tarafından kullanılmasına son verilmesini sağlayın. Havalimanımızın Gazze ve Filistin'i bombalamak için kullanılmasına son verin." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayan Connolly, "Bu gece saldırıya uğrayıp kaçırılırsak, kendimizin ve Filistinli rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Biz barışçıl bir misyonuz, yanlış bir şey yapmadık." dedi.

İrlanda'da pratisyen hekimlik yapan Connolly, Gazze'ye yardım ulaştırmak ve İsrail'in uyguladığı ablukaya karşı çıkmak amacıyla, 26 Nisan Pazar günü Küresel Sumud Filosu kapsamında Sicilya'dan Gazze'ye doğru hareket eden bir tekneye katılmıştı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açılmıştı.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi - Son Dakika
