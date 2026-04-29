Görenleri dehşete düşüren yarasa! Uzmanların açıklaması şaşkınlık yarattı

Filipinler’de çekildiği belirtilen ve sosyal medyada hızla yayılan dev yarasa görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Evlerin çatısına asılı halde görülen devasa kanatlı hayvanın “insan boyutunda” olduğu iddiaları tartışma yarattı.

“UÇAN TİLKİ” TÜRÜ: DÜNYANIN EN BÜYÜK YARASALARINDAN

Uzmanlar görüntülerdeki hayvanın “Giant Golden-Crowned Flying Fox” (Altın taçlı uçan tilki) olarak bilinen bir meyve yarasası türü olduğunu belirtiyor. Bu tür yalnızca Filipinler’de yaşıyor ve dünyanın en büyük yarasaları arasında yer alıyor.

Kanat açıklığı 1.5 ila 1.7 metreye kadar ulaşabilen bu yarasalar, fotoğraflarda görüldüğü gibi büyük görünse de aslında insan boyutunda değil.

GÖRÜNTÜLER NEDEN BU KADAR KORKUTUCU?

Paylaşılan fotoğraflarda yarasanın bir evin çatısına ters şekilde asılı olduğu görülüyor. Ancak uzmanlara göre bu tür karelerde perspektif etkisi, hayvanın olduğundan çok daha büyük görünmesine neden oluyor. Yarasaların doğası gereği baş aşağı uyuduğu ve geniş kanat yapılarının açıldığında insan boyutuna yakın bir siluet oluşturduğu belirtiliyor.

ZARARSIZ AMA TEHLİKE ALTINDA

Görünümü ürkütücü olsa da bu tür tamamen meyveyle besleniyor ve insanlara saldırmıyor. Aksine, ormanların yeniden oluşmasında önemli rol oynayan bir tür olarak biliniyor. Ancak kaçak avcılık ve ormansızlaşma nedeniyle nesli tehlike altında bulunuyor.

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLDÜ

Görüntüler bazı kullanıcılar tarafından “korku filmi sahnesi” olarak yorumlanırken, bazıları ise bunun doğanın büyüleyici bir örneği olduğunu savundu.