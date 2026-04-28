Melike Şahin anne oluyor - Son Dakika
Melike Şahin anne oluyor

Melike Şahin anne oluyor
28.04.2026 23:00
Pop müziğin güçlü sesi Melike Şahin, anne olmaya hazırlandığını ilk kez konserinde duyurdu. 2023 yılından bu yana Sedat Arpalık ile mutlu bir evlilik sürdüren 37 yaşındaki sanatçı, belirginleşen karnıyla sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını sevince boğdu. Sanat camiasından pek çok ünlü isim Şahin’e tebrik mesajları yağdırdı.

Son yılların en çok dinlenen kadın sanatçılarından biri olan Melike Şahin, özel hayatına dair müjdeli bir haberi hayranlarıyla paylaştı. 2023 yılında Sedat Arpalık ile dünyaevine giren başarılı şarkıcı, anne olmaya hazırlandığını duyurdu. 

İLK MÜJDE SAHNEDE GELDİ

Evlendiği dönem eşiyle aralarındaki yaş farkı çok konuşulsa da eleştirilere yanıt vermemeyi tercih eden Şahin, hayranlarını heyecanlandıran bu haberi ilk olarak sahne aldığı bir konseri sırasında dinleyicilerin ile paylaştı. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden 37 yaşındaki sanatçı, anne olacağını bizzat dile getirerek konser alanında büyük bir coşku yarattı.

Melike Şahin anne oluyor

PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sahnede verdiği müjdenin ardından mutluluğunu dijital dünyaya da taşıyan Şahin, belirginleşen karnıyla çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan bu kareler, sanatçının hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

Melike Şahin anne oluyor

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK YAĞMURU

Melike Şahin’in bebek beklediğini duyurduğu bu özel paylaşıma, magazin camiasından da pek çok isim kayıtsız kalmadı. Seda Sayan, Edis ve Meriç Aral gibi yakın dostları ve meslektaşları başta olmak üzere, çok sayıda ünlü isim tebrik mesajlarıyla Şahin ve Arpalık çiftinin mutluluğuna ortak oldu.

Melike Şahin anne oluyor

Melike Şahin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Melike Şahin Melike Şahin anne oluyor - Son Dakika

Yorumlar (1)

    Yorumlar (1)

  • mert çelik mert çelik:
    kac ay evlı kalacak bakalım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
