Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu

Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kurban bağışını gerçekleştirdi. Erdoğan, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı’na verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede bayram öncesi çalışmalar ve hazırlıklar ele alındı.
Görüşmenin ardından Erdoğan, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı’na vererek bağışta bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağışa ilişkin kurban vekalet makbuzunu da imzaladı.
