Soylu'dan Gülistan Doku sorusu yönelten muhabire sert tepki

30.04.2026 07:49
Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun Gülistan Doku soruşturması hakkında soru sormak isteyen muhabire yönelik hareketi büyük tartışma yarattı. "Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili bir sorum olacaktı" diyen muhabire Soylu önce "Siz kimsiniz?" dedi ardından "Kardeş sen bir izin aldın mı?" ifadesiyle görüntü almasını engelledi.

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili soru sormak isteyen muhabire tepki gösterdi. Muhabirin “Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili bir sorum olacaktı” sözleri üzerine Soylu, önce “Siz kimsiniz?” dedi.

“İZİN ALDIN MI?” DEDİ

Muhabirin görüntü almaya devam etmesi üzerine Soylu, “Kardeş sen bir izin aldın mı?” ifadesini kullandı. O anlarda muhabirin görüntü almasının engellenmeye çalışıldığı görüldü. Soylu’nun sözleri ve muhabire yönelik tavrı sosyal medyada tartışma yarattı.

Gülistan Doku’nun şüpheli ölümüyle ilgili 6 yıl sonra başlatılan soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisinin de olduğu 12 kişi tutuklanırken, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tunceli Valisi Tuncay Sonel’i savunduğu iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

SOYLU'DAN HABERLERE YANIT GECİKMEDİ

Söz konusu tutanaklara göre dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, “Tuncay Sonel hakkındaki iddialar asılsızdır” cümlesini kullandığı öne sürülürken, Soylu bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara bugün X hesabından yaptığı açıklamayla yanıt vermişti.

"MİLLİ GAZETECİLER" İFADESİYLE BAŞLADI

Soylu açıklamasında "Milli Gazeteciler! Yıllardır, Allahtan korkmadan, şahsıma yönelik iftira kampanyalarınızı devam ettiriyorsunuz. Bunu yaparken Müslümanlığı da kimseye bırakmıyorsunuz. İnancımızda iftira ve zan, kendi kardeşinin etini yemek kadar tiksindirici kabul edilir.

"TAMAMEN ÇARPITMADIR YALANDIR"

Bir milletvekilinin, bakanlık dönemimizde olayla ilgili sorduğu sorulara; yürüyen bir soruşturma çerçevesinde, yalnızca o somut sorularla sınırlı kalınarak ve Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma da gözetilerek cevap verilmiştir. O sorulara verilen cevaplar ile yaptığınız haberlerin konusu tamamen çarpıtmadır yalandır; iftiradır.

"DEVLETİN DİNİ ADALETTİR"

Tüm bunları çarpıtıp, masum bir kızımızın acısı üzerinden, şahsımla alakalı neredeyse muhalif tüm yayın organlarının aynı cümlelerle tek bir merkezden koordine ettikleri belli olan "sipariş haberlerle" kin ve öfke kusanlara cevabım nettir: Devletin dini adalettir.

Bir masumun canı; hepimizden, makamlardan ve mevkilerden daha azizdir. Bu soruşturma; sadece kastedenler ve örtbas edenler açısından değil, varsa ihmal edilmiş her bir nokta bakımından da, ucu nereye kadar giderse gitsin kararlılıkla yürütülmelidir. Bilesiniz…

"ALLAH DOĞRULARIN YANINDADIR"

Öteki dünyada hesabınız ağır olacaktır. Allah doğruların yanındadır. Aşağıda; milletvekilinin sorduğu sorular, Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden verilen cevaplar, iftira ve çarpıtma içeren haberleriniz ile birlikte hareket ettiğiniz diğer yayın organlarının aynı cümlelerle yayımladığı haberler…" ifadelerini kullanmıştı.

ÖNERGEYE VERDİĞİ YANITLARI DA PAYLAŞTI

Öte yandan Soylu bu açıklamanın yanında, milletvekilinin konuyla ilgili sorduğu sorular ve Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden verilen cevaplarında belgelerini de paylaşmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • M RT M RT:
    İnşallah en azından Allah var 2 0 Yanıtla
  • Ali Mutlu Ali Mutlu:
    Uzun turpda fırıldak bitmez 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
