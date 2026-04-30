Al-Nassr\'ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı

30.04.2026 13:37
Al Nassr ile Al Ahli arasında oynanan mücadelede yaşanan gerginlikler ve sonrasında yapılan Talisca paylaşımı, futbol kamuoyunda büyük merak uyandırmıştı. O paylaşımın nedeni ortaya çıktı. Al Nassr’ın Talisca paylaşımının, Brezilyalı yıldızın yıllar önce attığı golle Al Ahli’yi küme düşürmesine gönderme olduğu ortaya çıkarken, tribünlerdeki tezahüratların nedeni de netleşti.

GERGİNLİK MAÇA DAMGA VURDU

Al Nassr’ın 2-0 kazandığı karşılaşmanın ardından Merih Demiral, iki kez kazandıkları Asya Şampiyonlar Ligi madalyasını rakip tribünlere gösterdi. Bu hareket, tribünlerde tansiyonu yükseltti.

TRİBÜNLERDEN “TALISCA” YANITI

Al Nassr taraftarları, Merih Demiral’ın bu hareketine “Talisca” tezahüratlarıyla karşılık verdi. Aynı şekilde kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan “Bütün bunlar ve Talisca ortalıkta yok” paylaşımı da dikkat çekti.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Başta kimse bu göndermeyi anlamlandıramazken, olayın geçmişe dayandığı ortaya çıktı. Anderson Talisca’nın, 2021-2022 sezonunda iki takım arasında oynanan kritik maçta attığı son dakika golüyle Al Ahli’nin küme düşmesine neden olduğu hatırlandı.

TALISCA’NIN İZİ HALA SÜRÜYOR

90+5’te attığı frikik golüyle Al Ahli’nin kaderini değiştiren Talisca’nın adı, bu olayla özdeşleşti. Bu nedenle tribünlerin ve kulübün yaptığı göndermenin o maça dayandığı anlaşıldı.

