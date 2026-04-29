Eski Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis

Hakkari’de görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanan eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın yeniden yargılandığı davada mahkeme, istinafın bozma kararına rağmen cezayı değiştirmedi. "Silahlı terör örgütü yönetme" ve "üye olma" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan Akış ve beraberindeki 9 sanık, toplamda on yıllara varan hapis cezalarına çarptırıldı.

19.5 YIL HAPİS CEZASI

Hakkari’de görülen davada, yeniden yargılanan eski Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış hakkında karar çıktı. Mahkeme, daha önce bozulan hükmün ardından yapılan yargılamada Akış’a yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

BOZMA KARARI SONRASI YENİDEN YARGILAMA

Van Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin 2024 yılında verdiği bozma kararının ardından, Akış ve 9 sanık hakkında dava yeniden görüldü. Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına bazı sanıklar SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanıklar ve avukatlar salonda hazır bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada savunma yapan Akış, önceki beyanlarını yineleyerek suçlamaları kabul etmedi. Uzun yıllardır siyasetin içinde olduğunu belirten Akış, yöneltilen suçlamaların siyasi faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Diğer sanıklar ve avukatları da benzer şekilde beraat talebinde bulundu.

MAHKEME AYNI CEZALARI VERDİ

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, bozma öncesinde verilen cezaların aynen uygulanmasına hükmetti. Buna göre Akış, “silahlı terör örgütü yönetme” suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DİĞER SANIKLARA DA HAPİS CEZASI

Aynı davada yargılanan sanıklardan bazılarına 8 yıl 9 ay, bazılarına ise 6 yıl 3 ay hapis cezaları verildi. Mahkemenin kararıyla birlikte davada tüm sanıklar hakkında yeniden mahkûmiyet hükmü kurulmuş oldu.