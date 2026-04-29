Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu
Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu

Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu
29.04.2026 20:17  Güncelleme: 20:33
Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yollar göle dönerken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sel nedeniyle ekili tarım alanları sular altında kaldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Derelerin taşması sonucu bazı yollar ulaşıma kapanırken, araçlar mahsur kaldı.

SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

İlçede etkili olan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı. Yer yer sele yol açan yağış nedeniyle Eski Kabasakal Mahallesi'nde bazı ekili alanlar su altında kaldı, bölgede ulaşım güçlükle sağlandı.

"SELDE 1 KİŞİ KAYBOLDU" İDDİASI

İtfaiye ve iş makinelerinin sevk edildiği mahallede sel sularından etkilenen bir otomobilin yakınlarındaki bir bahçede mahsur kalan bir kişi iş makinesi aracılığıyla kurtarıldı. Bölgede yağışın zaman zaman etkisini azaltıp tekrar şiddetlendiği belirtildi.

Öte yandan selde kaybolduğu öne sürülen bir kişi için arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 20:51:11. #.0.4#
