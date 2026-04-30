Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor

Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
30.04.2026 14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki Taş Tepeler Projesi, Japon ve Çinli arkeologların katılımıyla uluslararası boyuta taşınırken, Ayanlar Höyük ve Yoğunburç’ta yürütülecek kazılarla Neolitik döneme ışık tutulması hedefleniyor.

Taş Tepeler Projesi kapsamında Şanlıurfa’daki Neolitik yerleşimlerde yürütülen kazı çalışmaları, Japon ve Çinli arkeologların katılımıyla uluslararası boyuta taşınıyor.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki Ayanlar Höyük ve Yoğunburç’ta, Göbeklitepe ve Karahantepe gibi Neolitik dönemin izinin sürülmesi için Taş Tepeler Projesi kapsamında çalışmalar yapılacak.

JAPON EKİP AYANLAR’DA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Taş Tepeler Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayanlar Höyük kazısını geçen yıl Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte ziyaret ettiğini ve Prenses Akiko’nun ilk kazmayı vurduğunu hatırlattı.

Prof. Dr. Karul, yakın dönemde başlayacak Ayanlar kazısının uzun soluklu olacağını belirterek, “Japonlar yakında gelip Ayanlar’da çalışacak. Japon meslektaşlarımız, uzun erimli bir plan içerisindeler. Çalışma başlamadan alt yapılarını kurdular, kazı evleri ve alandaki diğer ön belgeleme çalışmaları dahil yaptılar. Uzun bir çalışma olacağını biliyoruz ki daha öncesinde Japon meslektaşlarımızın Türkiye’de yaptığı çalışmalardan bunu görüyoruz. Ayanlar kazısında kısa sürede bir sonuç almayı isteyen değil, ne kadar sürerse sürsün, en doğrusunu yapmak konusunda iradesi olan bir toplum ve bir arkeoloji ekibinden bahsediyoruz. Japon meslektaşlarımızın projeye çok şey katacağına inanıyoruz” dedi.

YOĞUNBURÇ’TA İLK KEZ KAZI YAPILACAK

Taş Tepeler alanında yeni antik kentlerin bulunma ihtimalinin güçlü olduğunu vurgulayan Karul, Çin Arkeoloji Enstitüsü’nün bu kapsamda ön araştırmalar yaptığını söyledi. Çinli arkeologların gelecek aydan itibaren projeye dahil olacağını belirten Karul, “Yoğunburç’ta kazı ilk kez yapılacak. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye’deki ilk kazı projesi olacak. Taş Tepeler Projesi’nin uluslararası bu yönü öne çıkarılacak bir husus” ifadelerini kullandı.

“ORTAK GEÇMİŞİ ARAŞTIRAN BİR PROJE”

Neolitik dönemin insanlık tarihinin ortak mirası olduğunu dile getiren Karul, “Yerleşiklik, besin üretimi, iş bölümü ve mimarlık gibi unsurlar tüm insanlığın ortak noktalarıdır. Bu dönemi araştırmak dünyanın her yerinden bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Bakanlığın bu konudaki inisiyatifi çok değerli” dedi.

Karul, projenin 15’i Türk, 21’i yurt dışından olmak üzere toplam 36 uluslararası akademik kurulun iş birliğiyle yürütüldüğünü belirterek, Taş Tepeler Projesi’nin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı arkeolojik projelerinden biri olduğunu vurguladı.

GEÇEN YIL 200 ARKEOLOG SAHADA ÇALIŞTI

Projede geçen yıl 200 arkeoloğun görev aldığını ifade eden Karul, sahada hem deneyimli hem de yeni arkeologların birlikte çalıştığını söyledi. Karul, projeye katılan genç arkeologların deneyim kazanarak yetiştiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

