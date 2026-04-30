Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin sarı-lacivertli oyuncuya bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.
Bahis ve şike soruşturması nedeniyle yaklaşık dört ay cezaevinde tutuklu yargılanan Mert Hakan Yandaş, tahliye edilmişti. Mert Hakan takımla birlikte çalışmalara katılmaya başlamıştı.
Son Dakika › Spor › Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)