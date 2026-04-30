Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

30.04.2026 17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. İki lider arasındaki görüşmenin ana konusu Terörsüz Türkiye zirvesi ve İran savaşı oldu. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak yeni adımlar ve Meclis’e gelmesi planlanan yasal düzenlemeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Görüşmenin dış siyaset ayağında ise bölgede tırmanan gerilim ve İran eksenli savaş riskleri masaya yatırıldı. Orta Doğu’daki çatışmaların Türkiye’nin sınır güvenliğine etkilerini değerlendiren Erdoğan ve Bahçeli, olası tehditlere karşı alınacak milli önlemleri istişare etti. Zirve, Cumhur İttifakı’nın iç ve dış politikadaki uyumunu bir kez daha teyit eden kritik bir buluşma olarak kayıtlara geçti.

İşte Erdoğan-Bahçeli zirvesinden görüntüler:

Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
Polatlı’da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı Polatlı'da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı
Putin Trump’ı İran’a kara operasyonu konusunda uyardı: Kabul edilemez Putin Trump'ı İran’a kara operasyonu konusunda uyardı: Kabul edilemez
Ankara’da ahırdan kaçan kurbanlıklar oto tamirciye daldı Ankara’da ahırdan kaçan kurbanlıklar oto tamirciye daldı
Barolar Birliği’nden meslektaşlarının öldürülmesine sert tepki Barolar Birliği’nden meslektaşlarının öldürülmesine sert tepki
Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti
ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı

18:27
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş’a 12 ay hak mahrumiyeti cezası
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası
18:14
İşte milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’a verilen ceza
İşte milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen ceza
18:00
Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
16:57
Kuruluş süreci tamamlandı Meral Akşener, sahaya iniyor
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor
16:34
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
16:10
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
15:39
Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor
Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor
