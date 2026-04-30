Beştepe\'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak yeni adımlar ve Meclis’e gelmesi planlanan yasal düzenlemeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Görüşmenin dış siyaset ayağında ise bölgede tırmanan gerilim ve İran eksenli savaş riskleri masaya yatırıldı. Orta Doğu’daki çatışmaların Türkiye’nin sınır güvenliğine etkilerini değerlendiren Erdoğan ve Bahçeli, olası tehditlere karşı alınacak milli önlemleri istişare etti. Zirve, Cumhur İttifakı’nın iç ve dış politikadaki uyumunu bir kez daha teyit eden kritik bir buluşma olarak kayıtlara geçti.

İşte Erdoğan-Bahçeli zirvesinden görüntüler: