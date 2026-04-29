İran savaşı ABD’ye çok pahalıya mal oldu, maliyet 25 milyar doları aştı

Pentagon, İran ile yaşanan çatışmaların ABD ekonomisine etkisine dair ilk kapsamlı verileri paylaştı. 28 Şubat’ta başlayan ve iki ayı aşan süreçte devam eden savaşın ABD’ye maliyetinin 25 milyar dolara ulaştığı açıklandı.
Pentagon Sayman Vekili Jules Hurst, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nde yaptığı sunumda, harcamaların büyük bölümünün yoğun mühimmat kullanımı, operasyonel giderler ve askeri teçhizat yenilemelerinden kaynaklandığını belirtti.
Yetkililer, savaşın yalnızca ilk 6 gününde 11,3 milyar dolar harcandığını vurgularken, çatışmaların uzamasıyla maliyetin katlanarak arttığını ifade etti.
Artan maliyetler nedeniyle Beyaz Saray üzerinden Kongre’den ek bütçe talep edilmesinin gündemde olduğu belirtildi. Savaşın ekonomik boyutunun daha da büyümesinden endişe ediliyor.
Çatışmalar sadece askeri harcamalarla sınırlı kalmadı. Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler nedeniyle küresel akaryakıt fiyatları yükselirken, bu durum sivil ekonomiyi de doğrudan etkiledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın enerji sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek çözüm arayışına girdiği belirtildi.
Savaşın 60 günü aşması halinde, ABD yasalarına göre askeri operasyonların devamı için Kongre onayı gerekecek. Uzmanlar, sahadaki askeri kayıpların ve hasarın açıklanandan daha büyük olabileceğini ve bunun milyarlarca dolarlık ek maliyet yaratabileceğini öngörüyor.
