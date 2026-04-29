İran savaşı ABD’ye çok pahalıya mal oldu, maliyet 25 milyar doları aştı

29.04.2026 21:38  Güncelleme: 21:40
Pentagon, İran ile yaşanan çatışmaların ABD ekonomisine ağır bir fatura çıkardığını açıkladı. İki ayı aşkın süredir devam eden savaşta harcamaların 25 milyar doları aştığı belirtilirken, artan maliyetlerin ABD hazinesinde ciddi kayıplara yol açtığı ve sürecin ekonomik boyutunun giderek büyüdüğü ifade edildi.

Pentagon, İran ile yaşanan çatışmaların ABD ekonomisine etkisine dair ilk kapsamlı verileri paylaştı. 28 Şubat’ta başlayan ve iki ayı aşan süreçte devam eden savaşın ABD’ye maliyetinin 25 milyar dolara ulaştığı açıklandı.

HARCAMALARIN BÜYÜK KISMI MÜHİMMAT VE OPERASYONLARA 

Pentagon Sayman Vekili Jules Hurst, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nde yaptığı sunumda, harcamaların büyük bölümünün yoğun mühimmat kullanımı, operasyonel giderler ve askeri teçhizat yenilemelerinden kaynaklandığını belirtti.

İLK GÜNLERDE REKOR HARCAMA

Yetkililer, savaşın yalnızca ilk 6 gününde 11,3 milyar dolar harcandığını vurgularken, çatışmaların uzamasıyla maliyetin katlanarak arttığını ifade etti.

EK BÜTÇE YOLDA

Artan maliyetler nedeniyle Beyaz Saray üzerinden Kongre’den ek bütçe talep edilmesinin gündemde olduğu belirtildi. Savaşın ekonomik boyutunun daha da büyümesinden endişe ediliyor.

Çatışmalar sadece askeri harcamalarla sınırlı kalmadı. Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler nedeniyle küresel akaryakıt fiyatları yükselirken, bu durum sivil ekonomiyi de doğrudan etkiledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın enerji sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek çözüm arayışına girdiği belirtildi.

60 GÜN KRİTİK EŞİK 

Savaşın 60 günü aşması halinde, ABD yasalarına göre askeri operasyonların devamı için Kongre onayı gerekecek. Uzmanlar, sahadaki askeri kayıpların ve hasarın açıklanandan daha büyük olabileceğini ve bunun milyarlarca dolarlık ek maliyet yaratabileceğini öngörüyor.

Kaynak: DHA

Dünya, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
