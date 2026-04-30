Küresel Sumud Filosu\'ndan ilk görüntüler: Aktivistler can yelekleriyle baskını bekliyor

30.04.2026 01:10
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’in uluslararası sularında İsrail donanmasının müdahalesiyle karşılaştı. İsrail savaş gemileri tarafından Yunanistan açıklarında abluka altına alınan 11 gemiyle irtibatın tamamen kesildiği bildirilirken, gemideki aktivistlerin can yeleklerini giyerek bekleyişe geçtiği anlar kameralara yansıdı. Filo yetkilileri, uluslararası hukuk kurallarının ihlal edildiğini savunarak dünya kamuoyuna acil çağrıda bulundu.

Gazze ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'in uluslararası sularında İsrail Deniz Kuvvetleri'nin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Yunanistan açıklarında gerçekleşen operasyonda, yardım gemilerinin etrafı savaş gemileriyle sarıldı.

11 GEMİYLE İRTİBAT KESİLDİ 

Küresel Sumud Filosu sözcülüğünden yapılan acil açıklamada, uluslararası sularda seyreden 11 gemiyle iletişimin tamamen koptuğu bildirildi. Gemilerde bulunan aktivistler, sinyaller kesilmeden hemen önce yaptıkları son paylaşımlarda, İsrail donanmasının yasa dışı müdahalesinin başladığını ve gemilerin abluka altına alındığını doğruladı.

İSPANYOL AKTİVİSTTEN AÇIKLAMA: BAZI TEKNELER DURDURULDU

Filodaki aktivistlerden İspanyol mi Hoa Lee, bazı teknelerin durdurulduğunu ifade ederek, "Ancak şu anda bizim bulunduğumuz tekneyi takip eden herhangi bir insansız hava aracı ya da tekne yok." dedi.

Kendi teknelerine yönelik muhtemel bir müdahaleye hazır olduklarını söyleyen Lee, "Ateş açılması, durdurma ya da yasa dışı olarak yapabilecekleri her türlü duruma karşı hazırlıklı ve kendimizi hazırlıyoruz. Farklı ülkelerden gelen 9 kişiyiz. Teknede çok sakiniz." diye konuştu.

Lee, yasa dışı hiçbir eylemde bulunmadıklarına dikkati çekerek "Uluslararası sularda, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yasa dışı ablukayı kırmaya çalışıyoruz. 76 yıldan fazla bir süredir suç üstüne suç işleyen terörist bir devlet olduklarını dünyaya gösteriyorlar. Misyonumuz olan Gazze'ye doğru yelken açmaya devam etmeyi çok isteriz, başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

AKTİVİSTLER CAN YELEKLERİ İLE BEKLEYİŞTE

Olay anına ilişkin sızan görüntülerde, gemideki aktivistlerin soğukkanlılıklarını korumaya çalıştığı ancak durumun ciddiyetine karşı hazırlık yaptıkları görülüyor.

Görüntülerde, zifiri karanlıkta geminin güvertesinde turuncu can yeleklerini giyen aktivistlerin, radar ekranlarını takip ederek İsrail savaş gemilerinin yaklaşmasını beklediği anlar yer alıyor.

Gemiden çekilen videoda, ufuk çizgisinde İsrail donanmasına ait savaş gemilerinin ışıkları ve yaklaştıkları anlar net bir şekilde seçiliyor.

"ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLİYOR"

Aktivistler, müdahalenin herhangi bir kara sularında değil, tamamen uluslararası sularda gerçekleştiğini vurgulayarak İsrail’in deniz hukukunu açıkça ihlal ettiğini belirtti. 

İSRAİL BASININDAN MÜDAHALE İDDİASI

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli bir kaynak, "Gazze'ye yardım filosu teknelerine, İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık." dedi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir teknenin İsrail Donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU 

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açılmıştı.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.

İzmir’de yangın: Baba hayatını kaybetti, engelli oğlu ağır yaralı İzmir'de yangın: Baba hayatını kaybetti, engelli oğlu ağır yaralı
Adana’da ormanda erkek cesedi bulundu Adana'da ormanda erkek cesedi bulundu
ABD’de istifa depremi Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi ABD'de istifa depremi! Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi
ABD’de tarihi dava Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir ABD'de tarihi dava! Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
Hegseth’in en zor günü Kongre’de savaş sorgusu başlıyor Hegseth'in en zor günü! Kongre'de savaş sorgusu başlıyor
Trump, Kral Charles’ın katıldığı devlet yemeğinde konuştu: İran’ı askeri olarak mağlup ettik Trump, Kral Charles'ın katıldığı devlet yemeğinde konuştu: İran'ı askeri olarak mağlup ettik
ABD’de 3 yıl sonra bir ilk Yakıt fiyatları zirveye çıktı ABD'de 3 yıl sonra bir ilk! Yakıt fiyatları zirveye çıktı
ABD’nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
Emlakta yeni dönem Güvenli ödeme sistemi 1 Temmuz’da başlıyor Emlakta yeni dönem! Güvenli ödeme sistemi 1 Temmuz'da başlıyor
Kökleri Osmanlı’ya dayanıyor 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
“El Jardinero“ 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı "El Jardinero" 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
Trump’tan kurmaylarına talimat: İran’a yönelik uzun süreli abluka hazırlığı yapın Trump'tan kurmaylarına talimat: İran'a yönelik uzun süreli abluka hazırlığı yapın
Pasaportlara Trump’ın portresi basılacak Pasaportlara Trump'ın portresi basılacak
Şemsiyesiz çıkmayın İstanbul’da hava bir anda değişecek Şemsiyesiz çıkmayın! İstanbul'da hava bir anda değişecek

00:17
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı
00:10
Mahmut Demirtaş görevden alındı İşte yeni Emniyet Genel Müdürü
Mahmut Demirtaş görevden alındı! İşte yeni Emniyet Genel Müdürü
00:07
Ankara Valisi Vasip Şahin TİHEK başkanlığına atandı
Ankara Valisi Vasip Şahin TİHEK başkanlığına atandı
23:33
Muhittin Böcek ve ailesine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma
Muhittin Böcek ve ailesine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma
23:30
İzmir’de bir polis memurunun şehit olduğu, 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında
İzmir'de bir polis memurunun şehit olduğu, 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında
22:53
FED Başkanı Powell’dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı
FED Başkanı Powell'dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı
22:11
ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı
ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı
21:54
Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti
Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti
21:18
Putin Trump’ı İran’a kara operasyonu konusunda uyardı: Kabul edilemez
Putin Trump'ı İran’a kara operasyonu konusunda uyardı: Kabul edilemez
21:02
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
19:55
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu
19:47
İzmir’deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit 2 ölü, 5 yaralı
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı
19:36
Van’da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
19:12
Trump: Hürmüz’de abluka devam edecek
Trump: Hürmüz'de abluka devam edecek
