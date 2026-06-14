Tunceli'de Ayı Saldırısı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Tunceli'de Ayı Saldırısı: 3 Yaralı

Tunceli\'de Ayı Saldırısı: 3 Yaralı
14.06.2026 05:17
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Tunceli'de mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan 3 kişi yaralandı, kurtarma çalışmaları yapıldı.

Tunceli'de mantar toplamak için araziye çıkan 3 kişi ayı saldırısında yaralandı.

Olay, Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Şampaşakaraderbendi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy kırsalında mantar topladıkları sırada ayının saldırısına uğrayan E.S. (30), C.Y. (31) ve A.K. (32) isimli vatandaşlar yaralandı. İhbar edilmesi üzerine bölgeye Bingöl UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile Tunceli UMKE ve Bingöl AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, sarp ve zorlu arazi şartlarında yaklaşık 4 saat süren arama ve kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda yaralı vatandaşlara ulaşılarak olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

Yaralılar, Bingöl 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından güvenli şekilde bölgeden alınarak tedavilerinin sürdürülmesi amacıyla Erzincan'daki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Arama kurtarma ve sağlık çalışmalarına katılan ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde yaralı vatandaşlar kısa sürede sağlık ekiplerine ulaştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Erzincan, Pülümür, Tunceli, Yaşam, Kaza, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de Ayı Saldırısı: 3 Yaralı - Son Dakika

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