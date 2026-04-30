13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yasa dışı bahis ile mücadele mesajının ardından bir operasyon daha düzenlendi. Niğde merkezli 13 ilde dev bir operasyon gerçekleştirdi.

9 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Yasa dışı bahis üzerinden yaklaşık 9 milyar TL’lik işlem hacmi yönettiği belirlenen suç örgütüne ağır bir darbe indirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheliden 31’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Niğde merkezli 13 ilde “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda; yaklaşık 9 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 34 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 31’i tutuklandı. 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; bir şirketten yasa dışı bahis sitesi altyapısı satın aldığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda; 26 adet yasa dışı bahis ve kumar sitesi ile ilişkili olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyal (data) ve suç unsuru ele geçirildi.

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 7258 sayılı kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yaklaşık 6 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda; Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Niğde merkezli Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Şırnak ve Van’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda; şüphelilere ait; 2 bin 623 adet banka ve kripto varlık hesabı, 4 adet şirket ve bu şirketlere ait hisseler, 1 adet benzin istasyonu, 4 adet iş yeri, 5 adet arsa, 15 adet araçtan oluşan yaklaşık 1 milyar 240 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan suç şebekelerine göz açtırmıyor; suç ve suçlulara karşı mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, Niğde İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."