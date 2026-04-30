13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı

30.04.2026 20:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sanal bahis bataklığının" kökünü kazıyacağız" şeklindeki net mesajının ardından operasyonlar sıklaşırken, son olarak Niğde merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 34 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 31'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yasa dışı bahis ile mücadele mesajının ardından bir operasyon daha düzenlendi. Niğde merkezli 13 ilde dev bir operasyon gerçekleştirdi.

9 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Yasa dışı bahis üzerinden yaklaşık 9 milyar TL’lik işlem hacmi yönettiği belirlenen suç örgütüne ağır bir darbe indirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheliden 31’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Niğde merkezli 13 ilde “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda; yaklaşık 9 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 34 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 31’i tutuklandı. 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; bir şirketten yasa dışı bahis sitesi altyapısı satın aldığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda; 26 adet yasa dışı bahis ve kumar sitesi ile ilişkili olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyal (data) ve suç unsuru ele geçirildi.

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 7258 sayılı kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yaklaşık 6 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda; Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Niğde merkezli Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Şırnak ve Van’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda; şüphelilere ait; 2 bin 623 adet banka ve kripto varlık hesabı, 4 adet şirket ve bu şirketlere ait hisseler, 1 adet benzin istasyonu, 4 adet iş yeri, 5 adet arsa, 15 adet araçtan oluşan yaklaşık 1 milyar 240 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan suç şebekelerine göz açtırmıyor; suç ve suçlulara karşı mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, Niğde İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı
Edis imajını yeniledi, dünyaca ünlü yıldıza ikizi kadar benzedi Edis imajını yeniledi, dünyaca ünlü yıldıza ikizi kadar benzedi
Rus petrol rafinerisi yangını yolcu uçağından görüntülendi Rus petrol rafinerisi yangını yolcu uçağından görüntülendi
Muhittin Böcek ve ailesine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma Muhittin Böcek ve ailesine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma
İsrail ordusu, Sumud Filosu’na müdahale ediyor İsrail ordusu, Sumud Filosu'na müdahale ediyor
İran savaşı ABD’ye çok pahalıya mal oldu, maliyet 25 milyar doları aştı İran savaşı ABD’ye çok pahalıya mal oldu, maliyet 25 milyar doları aştı
İzmir’de bir polis memurunun şehit olduğu, 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında İzmir'de bir polis memurunun şehit olduğu, 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında
Ankara Valisi Vasip Şahin TİHEK başkanlığına atandı Ankara Valisi Vasip Şahin TİHEK başkanlığına atandı
Mahmut Demirtaş görevden alındı İşte yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alındı! İşte yeni Emniyet Genel Müdürü

19:43
İran: Yüzde 40’ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir
İran: Yüzde 40'ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir
19:34
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede’nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı
18:34
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi
Bakan Yumaklı, yaklaşık 1,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi
18:27
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş’a 12 ay hak mahrumiyeti cezası
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası
18:14
İşte milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’a verilen ceza
İşte milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen ceza
17:55
Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
16:57
Kuruluş süreci tamamlandı Meral Akşener, sahaya iniyor
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor
16:34
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
16:10
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
15:39
Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor
Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor
Advertisement
