İran: Husiler Babülmendep Boğazı\'nı kapatacak

İranlı yetkililer, dünya petrol ticaretinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı’nı kapalı tutmaya devam ederken, müttefikleri Husiler üzerinden yeni bir hamle sinyali verdi. Yapılan açıklamada, Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’in giriş kapısı olan Babülmendep Boğazı’nı da trafiğe kapatacağı duyuruldu.

PİYASALARDA ENDİŞE ARTTI

Bu durum, küresel enerji arzının en kritik iki noktasının aynı anda devre dışı kalması riskini doğurdu. Stratejik su yollarının kapatılma ihtimali dünya piyasalarında büyük endişe yaratırken, uzmanlar petrol fiyatlarında sert yükselişler yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

Hem Basra Körfezi hem de Kızıldeniz hattındaki bu tıkanıklık, sadece enerji nakliyatını değil, Asya ile Avrupa arasındaki genel ticaret trafiğini de durma noktasına getirebilir. Küresel ekonomi, tarihinin en büyük lojistik krizlerinden biriyle karşı karşıya kalabilir.

"BABÜLMENDEP'TE TATBİKAT YAPIYORLAR"

Öte yandan İranlı milletvekili ve İran Parlamentosu Milli Güvenlik Komisyonu üyesi Ali Hazrian, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin son günlerde Babülmendep Boğazı'nı bloke etme tatbikatı yaptığını ve kapanışına yönelik hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

BABÜLMENDEP BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Babulmendep Boğazı, Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni (ve dolayısıyla Hint Okyanusu'nu) birbirine bağlayan, küresel ticaret ve enerji arz güvenliği açısından dünyanın en kritik "dar boğazlarından" biridir. Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa ile Asya arasındaki deniz trafiğinin ana kapısı konumunda olan bu boğaz, her yıl binlerce petrol tankerine ve konteyner gemisine ev sahipliği yaparak dünya ham petrol ticaretinin yaklaşık %10'unun geçiş güzergahını oluşturur. Jeopolitik olarak Afrika boynuzu ile Arap Yarımadası arasında yer alan bu stratejik geçit, herhangi bir tıkanıklık veya güvenlik krizi durumunda küresel tedarik zincirlerinde büyük aksamalara ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açma potansiyeline sahiptir; bu nedenle bölge, büyük güçlerin askeri ve diplomatik ilgisinin odağında kalmaya devam etmektedir.