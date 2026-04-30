Tartıştığı adama "hakim/savcı" kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var

İstanbul Ataşehir’de yaşanan park yeri tartışması, bir kadının kendisini hakim ve savcı olarak tanıtmasıyla büyüdü.
Aracını çekmesini isteyen komşusuna üzerinde "Hakim/Savcı" yazılı bir kart göstererek baskı kurmaya çalışan kadının o anları sosyal medyada büyük tepki topladı.
Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kadının yargı mensubu olmadığını tespit ederek hakkında soruşturma başlattı.
