İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

30.04.2026 16:34
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan, Nuri Cem Ceylan, Esma Bayrak, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Harun Cengiz Beğenmez, Mehmet Kaya hakkında tahliye kararı verdi. Avukatlar sıralara vurarak karara tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen "Yolsuzluk" davasının 30'uncu celsesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görüldü. 92'si tutuklu 414 kişinin yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı.

15 İSME TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı verildi. Tahliye kararı verilen isimler şu şekilde:

  • Emrah Yüksel, 
  • İsmet Korkmaz, 
  • Mehmet Çağlar Kuru, 
  • Ulaş Yılmaz, 
  • Yusuf Utku Şahin,
  • Çağlar Türkmen, 
  • Adem Soytekin, 
  • Seyhan Özcan, 
  • Nuri Cem Ceylan, 
  • Esma Bayrak, 
  • Murat Keleş, 
  • Fatih Özçelik, 
  • İsmail Akkaya, 
  • Harun Cengiz Beğenmez, 
  • Mehmet Kaya

KARARIN ARDINDAN DURUŞMA SALONU KARIŞTI

Kararın açıklanmasının ardından avukatlar masalara vurarak tepki gösterdi. Mahkeme salonunda “Savunma susmadı, susmayacak” sloganı atıldı.

DURUŞMA SAVCISI 9 İSMİN TAHLİYESİNİ İSTEMİŞTİ

Duruşma savcısı 9 ismin tahliyesini talep ederken, etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin de tahliyesi istenen isimler arasında yer almıştı. Savcılık, tutuklu sanıklar Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan ve Nuri Cem Ceylan hakkında tahliye talep etmişti.

DURUŞMA SIRASINDA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Duruşmada bir şahsın görüntü kaydı aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan E.T. isimli şahıs hakkında, 'duruşma sırasında yetkisiz görüntü alma' suçundan işlem başlatıldı.

DURUŞMADA GERGİNLİK

Duruşmada tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, kendisine söz hakkı verilmesini istedi. Mahkeme başkanının söz hakkı verilmeyeceğini ifade etmesi üzerine duruşmada gerginlik yaşandı. 

Mahkeme başkanı "Bir ayrıcalık tanımayacağız" dedi. İmamoğlu ise, "Dosyanın başına 'İmamoğlu suç örgütü' yazacaksınız. Ben özgürce gezen birisi değilim, 16 milyonun seçilmiş belediye başkanı olarak buradayım. Düzeni kurarken fikirleri almak sizin kararınıza katkı sağlayacaktır. O zaman çelişki yaratırsınız. Başka tek bir kişinin bile İmamoğlu’nun konuşmasından rahatsız olacağını sanmıyorum" dedi. 

"SİZİ SALONDAN ÇIKARMAK ZORUNDA KALACAĞIM"

Mahkeme başkanının, "Size ayrıcalık yapamam" sözleri üzerine İmamoğlu, "Ayrıcalığı iddianame yapmış zaten. Dosya üzerinden" yanıtını verdi. Başkanın "Ekrem Bey, bu şekilde bağırmaya devam ederseniz sizi salondan çıkarmak zorunda kalacağım" sözleri üzerine İmamoğlu, "Bu dava böyle yürümez. Başka bir motivasyonla mı buradasınız siz. Ben burada yaşanan duyguları size aktarmak ile yükümlüyüm" dedi. Mahkeme başkanı ise, "Niye başka bir yere çekiyorsunuz. Her sanık için ne uyguluyorsak onu uyguluyoruz" dedi. 

İmamoğlu ise cevap olarak, "Bu insanlara tek tek mahkeme yapsanız farklı bir şekilde yargılanacaklar. Ekrem İmamoğlu üzerinden yaptığınız için yargı enflasyonu oluyor. Bizim bu duyguyu buraya yansıtmamamız halinde adil yargılama açısından da sıkıntılar doğacak" dedi. Mahkeme başkanı ise, "Ekrem Bey, biz bu talebi değerlendirdik, uygun görmedik" yanıtını verdi.

"İMAMOĞLU’NUN DİNLENMESİNİN SİZE BİR ZARARI YOKTUR"

İmamoğlu, "Siz bana uygun gördüğünüzü söylemediniz. Daha fazla eylem dinlemeyeceğimizi bugün söylüyorsunuz. Dünden beri hazırlık yapanlar var. 15 dakika İmamoğlu’nu dinlememek sizi kamuoyunda kötü gösterir. Sizin kendi iradenizin bana burada söz hakkı vermeye uygun olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı Başkan ise, "Bu cümleyle neyi kastediyorsunuz. Böyle devam ederseniz sizi salondan dışarı alacağım" dedi.İmamoğlu, "15 dakika İmamoğlu’nu dinlememenin sizin mahkemenize hiçbir zararı yoktur. Sizin burada bir sanık sıfatımız var; bu yargılamaya nasıl devam edeceksiniz şeklinde tehditvari cümleler kullanmayın, ısrarla bir uyarıda bulunuyorum. Sizin bu kadar diyaloğa bile girememeniz lazım. Ekrem İmamoğlu, "Ben size bunu 3 defa ilettim Sayın başkan, şimdi bana hayır diyorsunuz. Benim sizden istediğim sadece burada tutsak olan arkadaşlarımızın sürece dair niye tutsak olmamaları gerektiğine dair katkıda bulunmak.15 dakika Ekrem İmamoğlu’nu dinlememenin mahkemenize bir faydası yoktur" dedi.

"SİZİN DİĞER SANIKLARDAN FARKINIZ YOK"

Mahkeme başkanı, "Sizin diğer sanıklardan farklı hiçbir sıfatınız yoktur. Sizin burada bir sanık sıfatınız var; bu yargılamaya nasıl devam edeceksiniz şeklinde tehditvari cümleler kullanmayın, ısrarla bir uyarıda bulunuyorum. Sizin bu kadar diyaloğa bile girmemeniz lazım" dedi. İmamoğlu ise "Nasıl yoktur. Siz iddianameye bakmamışsınız, bütün sıfatlarım farklı. Örgüt lideri olarak tanımlamışsınız beni. Ben size bunu 3 defa ilettim Sayın başkan, şimdi bana hayır diyorsunuz. Benim sizden istediğim sadece burada tutsak olan arkadaşlarımızın sürece dair niye tutsak olmamaları gerektiğine dair katkıda bulunmak. 15 dakika Ekrem İmamoğlu’nu dinlememenin mahkemenize bir faydası yoktur" şeklinde cevap verdi. Mahkeme başkanı, "Ekrem Bey, uyarıyorum, devam ediyorsunuz. Bu diyalog bu şekilde devam edemez. Böyle devam ettiğimiz taktirde CMK 203’ü uygulamak zorunda kalacağım. Söz hakkı vermek konusunda kimseye bir sınırlama yapmıyorum. Soru hakkınızı kullanmak isteyip soruların öncesinde her şeyi anlatıyorsunuz. Zaten biz orada bile müdahale edip kesmiyoruz. Sadece soru sormuyorsunuz, salonda herkes bunun farkında. Ayrıca savunma sıramız geldiğinde de zaten özgür bir şekilde istediğiniz kadar savunma yapabilirsiniz. Şu an mevcut bir uygulamaya karar verdik. Neden bunun istisnai olarak size söz hakkı vereceğimi anlayamadım. Tahliyeye ilişkin bu şekilde bir hak vermeyeceğiz. Pazartesi girişte söz hakkı veririz" dedi.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 17:04:29. #7.13#
